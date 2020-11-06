Не смотря на информацию, что президент США Дональд Трамп не планирует "сдаваться" на выборах, избирательный штаб Джо Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.



Об этом сообщает со ссылкой на представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса телеканал CNN.



"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решения принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявил Бейтс, очевидно имея в виду действующего президента США Дональда Трампа.



Бейтс информирует, что заявление было сделано в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение, если Байден будет признан избранным президентом США в пятницу.



Так, последние итоги подсчета голосов показывают, что Трамп уступает Байдена в ключевых штатах, которые являются решающими для победы на выборах.



"Страна" напоминает, что в ночь на пятницу Байден вышел в лидеры в Джорджии, в в пятницу - в Пенсильвании. Победа в этих штатах обеспечит Байдена выигрыш на выборах президента США. В то же время Трамп без голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании не имеет шансов на переизбрание.



Также мы говорили, что Байден в ближайшие часы планирует объявить о своей победе. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы.