Сегодня, 6 ноября, в Киеве закрыли станцию метро "Майдан Независимости" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии из-за анонимного звонка с предупреждением о минировании. Об открытии метро будет сообщено позже, сразу после проверки.



Об этом в 18:12 сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в своем Facebook.



Так, по словам представителей метро, станция "Майдан Независимости" линии Киевского метрополитена была закрыта для пассажиров в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

Уже в 18:58 пресс-служба столичной подземки заявила, что специалисты проверили станцию и не нашли на ее территории взрывоопасных предметов.

"Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера так же закрыли станцию метро в Киеве. Причиной стал анонимный звонок с предупреждением о минировании.



Также напомним, что Рада намерена ужесточить наказание за ложные минирования. Так, в среду, 4 ноября, Верховная Рада 235 голосами "за" поддержала в первом чтении этот законопроект.