Конституционный суд раскритиковал Национальное антикоррупционное бюро Украины за дезинформацию и нагнетание напряжения вокруг ситуации с КСУ. Также в суде призвали давать обществу объективную и правдивую информацию.

Пост на эту тему пресс-служба органа опубликовала в Фейсбук.

Как отметили в КСУ, 6 ноября, некоторые СМИ распространили заявление НАБУ о том, что признание неконституционными отдельных норм закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" в части полномочий президента угрожает полноценной работе учреждения в будущем.

"С целью предоставления обществу объективной и правдивой информации сообщаем следующее. Опубликованное заявление НАБУ направлено исключительно на подстрекательство общества и решение указанной политической проблемы неконституционным способом. При этом продолжается систематическое искажение и перекручивание содержания решения Конституционного суда Украины в частных интересах", - заявили в суде.

Также пресс-служба КСУ напомнила, что для приведения отдельных норм упомянутого закона Украины в соответствие с Конституцией суд отсрочил прекращение действия этих положений на три месяца, чтобы сохранить целостность системы антикоррупционного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией.

Ранее "Страна" писала. что давление власти на КСУ продолжается. Так, сегодня было возобновлено уже закрытое дело о незаконной отставке экс-главы КСУ Станислава Шевчука.

Также мы сообщали, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект Владимира Зеленского о роспуске КСУ через две недели.