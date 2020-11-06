В Париже, где из-за ограничений ввели даже запрет на доставку еды, неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы и вынесли драгоценностей, мехов, сумок и часов на сумму в 1,5 млн евро.



Об этом сообщает в пятницу, 6 ноября, газета "Паризьен".

Так, правоохранителям об ограблении стало известно в четверг днем. Из квартиры пропали 30 сумок Hermes стоимостью в 50 тыс. евро, ювелирные украшения, в том числе и часы Cartier за 8 тыс. евро, а также меховые пальто от Chanel. Подозрения следователей пало на мужчину, с которым принцесса познакомилась в августе.

"Этот друг ей много раз предлагал продать ее люксовые вещи на EBay, она отказывалась", - отмечают в полиции.

В издании информируют, что время ограбления 47-летняя принцесса находилась на курорте на юге Франции. По приезду в Париж она заболела и сейчас находится в госпитале Жоржа Помпиду.



Ранее "Страна" писала, что в Португалии ограбили дом Роналду. Как раз в это время звездный нападающий участвовал в товарищеском матче между сборными Португалии и Испании (0:0) в Лиссабоне.



Также напомним, что бывшего тренера "Шахтёра" в Италии неизвестные ограбили во время матча. Они унесли ценные вещи в четверг, 30 октября. В тот момент Фонсека руководил своей командой на "Стадио Олимпико" во встрече против софийского "ЦСКА" в Лиге Европы.