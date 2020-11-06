Кандидат в президенты США Джо Байден, который не сомневается в собственной победе, готов объявить себя избранным президентом. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы.



Об этом информирует телеканал СNN ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что Байден не хочет "ждать итогов рассмотрения исков в суде", поданных командой действующего президента Дональда Трампа для оспаривания результатов подсчета голосов в ряде штатов.

"Байден планирует незамедлительно перейти в статус "избранного президента", - заявляют в издании.



Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение нескольких месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.

Так, президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Пока Байден опережает Трампа в Пенсильвании, по результатам обработки 98% бюллетеней. В случае победы демократа в этом штате, он получит 20 голосов выборщиков, что гарантирует необходимые 270 голосов для избрания президентом. На данный момент у Байдена есть 264 голоса выборщиков.



Ранее "Страна" сообщала, что Трамп готовится досрочно заступить на второй срок даже без победы. Он вместе со своей командой разработал дальнейший план действий.



Также напомним, что действующий президент США обвинил Байдена в попытке украсть у него победу на выборах. Так, он заявил, что если посчитают законные бюллетени, то он легко выиграет выборы, а если посчитают незаконные и пришедшие с опозданием бюллетени, то они (демократы - Ред.) могут украсть у нас выборы.