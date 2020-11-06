Правоохранители разоблачили крупную лаборатории, которую 59-летняя гражданка России организовала на втором этаже собственного дома в Киевской области. Она действовала с тремя сообщниками, которых женщина пыталась выкупить за 85 000 долларов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, по версии правоохранителей, в начале лета этого года 59-летняя гражданка Российской Федерации вместе с сообщниками - гражданами Украины и еще одной россиянкой - организовала работу высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Двое мужчин, 1972 и в 1986 годов рождения, были лаборантами-химиками, они изготавливали метадон. Еще одна россиянка, 1970 года рождения, охраняла нарколабораторию. Владелица лаборатории наладила каналы сбыта метадона как на территории страны, так и за ее пределами - на территории России и Беларуси. Его отправляли по почте, распространяли при помощи закладок и на личных встречах.

Ежемесячно лаборатория производила более 100 килограммов метадона, это 800 000 доз для розничной продажи. 4 ноября силовики провели обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где синтезировали метадон.

Правоохранители изъяли 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг наркотика, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), 35 тысяч долларов и другие вещественные доказательства. Оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен.

Трех участников преступной группы задержали и сообщили о подозрении. А организатор лаборатории вышла на начальника одного из отделов Департамента по борьбе с наркопреступностью и предложила взятку в 85 000 долларов за освобождение своих сообщников.

По договоренности 35 000 долларов неправомерной выгоды составляли средства, изъятые у участников преступной группы во время обысков, а остальные злоумышленница должна была передать двумя траншами. Взятка предназначалась для подкупа следователя и прокурора в уголовном производстве, а также судьи, которая должна была выбирать меры задержанным участникам наркогруппировки.

6 ноября организатора задержали во время передачи части неправомерной выгоды в сумме 22 000 долларов сотруднику ДБН Украины. Сейчас ей готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, летом двух киевлян задержали с арсеналом оружия и оборудованием для нарколаборатории.

Также мы писали о том, что в причастности к организации крупной нарколаборатории в Киеве подозревали сотрудника СБУ.