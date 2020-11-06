Журналист и ведущий Дмитрий Гордон рассказал "Стране" о своей дружбе с сатириком Михаилом Жванецким, который скончался сегодня на 87-м году жизни.

По словам Гордона, впервые они встретились на интервью 31 год назад. Об этом Гордон сообщил в комментарии "Стране".

"Мы с Михаилом Михайловичем познакомились в 1989 году. Я взял у него первое интервью, это было уже 31 год назад. И потом мы вместе поехали с ним в гости к Анатолию Михайловичу Кашпировскому. Он был тогда невероятно популярным, человеком года в СССР. Жванецкому было интересно с ним познакомиться. Мы поехали и полночи провели у Анатолия Михайловича дома. С нами были еще Клара Новикова и Ефим Шифрин", - вспоминает Дмитрий Гордон.

Потом в течение долгих лет, по словам журналиста, они со Жванецким постояло встречались в Киеве и в Москве.

"Он до последнего приезжал в Киев на выступления, которые проводил театр «Академия», Дмитрий Деркач, который дружил со Жванецким 30 лет. Для него сегодня тоже большое горе", - отметил Гордон.

Ведущий вспоминает, что хотел сделать больше телевизионное интервью с Михаилом Михайловичем.

"Он практически не давал интервью. Мне удалось его уговорить. Он всегда приезжал в Одессу на четыре месяца - на лето, и сентябрь захватывал. Я попросил его, и он бросил все и прилетел. И мы лет 13 назад сделали замечательное интервью", - отмечает Дмитрий Гордон.

Он описывает сатирика как выдающуюся личность, но при всем своем величии очень скромную.

"Он был невероятным человеком. Он был гением, о чем я ему всегда говорил при жизни. У нас была такая игра: я ему - вы гений, а он - повтори еще. Он был великим писателем, который стоит наравне с Ильфом и Петровым, Бабелем и другими великими одесситами. При этом Михаил Михайлович очень осторожно относился к себе. Сомневался в себе. Всегда волновался перед каждым концертом - как будут встречать, будут ли апплодисменты. Он, столько всего написавший, и написавший такого! - получивший признание при жизни, всегда переживал, как воспримут его творчество люди. Это невероятно. Знаете, как правило людям нахрапистым, малоталантливым кажется, что они схватили Бога за бороду. Жванецкий, который состоялся как классик при жизни, всегда в себе сомневался", - сообщил "Стране" Дмитрий Гордон.

По его словам, последний раз они со Жванецким виделись год назад. Тогда он был уже тяжело болен. Но сохранял чувство юмора.

"Ему было трудно ходить. Но он всегда был человеком искрометного юмора, юмор был с ним на каждом шагу. И вот я у него спросил, почему он так ходит - а он: ножки 34-го года, им уже тяжело, они устали", - вспоминает Гордон.

И добавляет: "Жванецкий был плоть от плоти Одессы. Он прославил Одессу. Ее узнали во всем мире благодаря Жванецкому. Он был невероятный человек в плане застолья - с ним всегда было интересно за столом. Он, кстати, очень неприхотливый был в еде - лук, селедка, картошечка", - описывает сатирика Гордон.

И рассказывает, какая его любимая шутка Жванецкого. И какой любимый монолог.

"«Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля есть. Свет есть. Только тоннель, с@ка, не кончается». А из произведений - знаете, я с детства слушан на магнитофонной приставке «Нота» его бабины. С 10 лет знал наизусть его «Начальник транспортного цеха», и про его школьного учителя, про министра мясной и молочной промышленности. Он очень много рассказывал интересного про Райкина, Высоцкого, свою жизнь непростую. А жизнь у него правда была непростая. Он голодал в юности. Рассказывал, как они в порту разгружали апельсины и он приносил маме запах от них. Когда про человека говорят «великий», этим словом часто разбрасываются. Но Жванецкий был великим", - сообщает Дмитрий Гордон.

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