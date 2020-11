Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил, что из-за слишком маленького разрыва между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом по результатам подсчета 99% процентов голосов, отданных на президентских выборах, в регионе будет назначен пересчет голосов.

Об этом чиновник заявил в ходе пресс-конференции в пятницу, 6 ноября.

"Прямо сейчас слишком рано, чтобы назвать победителя выборов в Джорджии. Приблизительно при 5000 неподсчитанных голосов, разрыв составляет несколько тысяч. В центре внимания властей и ответственных за выборы чиновников на данный момент остается обеспечение точного подсчета и регистрации каждого законного голоса. Когда мы приблизимся к окончательному подсчету, мы можем приступить к рассмотрению наших следующих шагов. С таким небольшим отрывом в Джорджии будет пересчет", - заявил Госсекретарь.

По состоянию на 17:35 по Киеву в штате Джорджия Байден оторвался от Трампа на 1098 голосов. При этом голосов в процентном соотношении у обоих кандидатов на президентское кресло было одинаковое преимущество - 49,4%. Всего в Джорджии осталось подсчитать 4169 бюллетеней.

Georgia Secretary of State Brad Raffensperger: "Right now Georgia remains too close to call ... There will be a recount in Georgia." #Election2020 pic.twitter.com/0AE2OpY6pA