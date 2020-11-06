В пятницу, 9 ноября, на телеканале СТБ показали третий выпуск самого романтического реалити осени "Холостячка", в котором участвует украинская актриса Ксения Мишина.

Первым проект покинул 29-летний спортсмен Артем Шепель из Запорожья, который занимается тхэквондо и тесно общается с командой профессионального бойца UFC Конора Макгрегора. Еще одним выбывшим стал 40-летний профессиональный фотограф Константин Скрипачук. Неожиданно для всех из проекта вылетел 29-летний харьковчанин, который развивается в IT-сфере, Сергей Кириенко.

Константин Скрипачук покинул проект 6 ноября

Сергей Кириенко покинул проект "Холостячка" 06.11.20

Если на прошлой неделе участники организовали для Ксении три индивидуальных свидания, то сегодня мужчины удивляли героиню, демонстрируя свое хобби. Из-за одинакового увлечения парусниками Артем Шепель и Андрей Шатырко пригласили Ксюшу на парное свидание. С первых минут Артем проявлял неприязнь к конкуренту, показывал ревностное отношение и агрессивно себя вел. Поблажек за такое поведение он не получил и покинул проект. В свою очередь Андрей, который старался не реагировать на эмоции конкурента и всячески сглаживал конфликтные углы, получил бутоньерку.

Второе свидание было у 31-летнего Алексея Тригубенко, одним из увлечений которого является конный спорт. Для Мишиной катание на лошадях стало отличной возможностью преодолеть свой страх.

Третий выпуск запомнился также тем, что дом участников посетил хороший друг Ксюши - хореограф Евгений Кот, с которым она выиграла "Танцы со звездами". В общении с ним парни раскрылись с неожиданной стороны, а ведущий корпоративов Александр Эллерт попытался разучить за день танго, чтобы разделить Ксюшино увлечение танцами.

Вечером участники проекта покоряли Мишину своими талантами на вечеринке: вокально проявили себя Игорь Бабко, Евгений Ковтуненко и Илья Рыбальченко. Алексей Тригубенко начитал рэп, Сергей Кириенко станцевал брейк, Константин Скрипачук снимал яркие моменты вечера на камеру, а Андрей Рыбак показал серию своих неудачных фото.

Андрей Шатырко развлекал зрителей фокусами, Назар Дзивульский подарил Ксении ее портрет, а Александр Эллерт продемонстрировал искусство стендапера, за что получил возможность пригласить Ксению на свидание тогда, когда захочет.

Напомним, после выпуска очередной серии "Холостячки" участники анализируют многие моменты шоу в программе "Как выйти замуж". Вместе с экспертами (в частности, с психологами), они разбирают допущенные ошибки и откровенно рассказывают о том, как сложилась их жизнь уже после проекта.

Как ранее писала "Страна", в прошлом эфире "Холостячки" шоу покинул фотограф Владимир Оксамытный. Одним из первых розу получил 29-летний Андрей Рыбак, который пригласил Мишину на свидание в стиле "50 оттенков серого".

Напомним, молодая мама 8-летнего сына Платона Ксения Мишина пытается построить отношения, найти любовь и создать семью в рамках проекта "Холостячка". Изначально на проекте участвовало 16 мужчин. Однако после первого эфира ушли четыре участника: пикапер Андрей Кушков, начальник радиостанции Павел Ковчег, учитель английского языка Дмитрий Адамов и бизнесмен Дмитрий Задворский.