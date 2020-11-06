Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервис микроблогов Twitter, который накануне пометил его твиты, как возможно недостоверные.

"Twitter вышел из-под контроля, что стало возможно благодаря подаренным правительством разделом 230", - написал Трамп в Twitter, подразумевая раздел закона об этике в сфере коммуникаций.

Напомним, что в США уже третьи сутки продолжают считать голоса избирателей на президентских выборах. На данный момент кандидату от демократов Джо Байдену до победу нужно еще всего шесть голосов, но в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили, что вопрос о победе на выборах еще не закрыт и рассказали о своем плане действий.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп готовится досрочно заступить на второй срок даже без победы.