В США объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп его победу не признает и обещает судиться. Но мировые лидеры уже поздравляют Байдена и внутри Америки создается мнение, что он победил и что попытки его оппонента оспорить результаты выборов не принесут успеха.

Поэтому приход к власти Байдена видится сейчас очень вероятным и возникает вопрос как это скажется на Украине.

У нас бытует мнение, что Байден - это "ястреб" американской политики, который будет самым жестким образом противостоять России. Также ширятся слухи, что он уже дал отмашку чуть ли не на свержение Зеленского руками Порошенко. Есть и другие радикальные прогнозы.

Но насколько они соответствуют действительности?

"Страна" разбиралась в вопросе.

Донбасс и война

Один из ключевых вопросов для Украины - какой будет политика новой администрации в отношении Донбасса (и шире, конечно, России, но эту тему мы еще подробнее обсудим ниже).

Прежде всего нужно напомнить, что Байден, в бытность вице-президентом США, уже занимался этим вопросом. Более того - вся история Майдана и последовавших за ним событий на юго-востоке прошла при Обаме и Байдене.

Поэтому есть возможность сравнить политику демократов и Трампа на данном направлении.

Так, нынешний американский президент впервые за все время конфликта продал Украине летальное оружие - комплексы "Джавелин", от чего уклонялся кабинет демократов. Позже Трамп ставил это себе в заслугу, доказывая, что он более антироссийский, чем его предшественник Обама, а затем и конкурент Байден.

И здесь демократам было крыть особо нечем - они действительно помогали Украине больше словами, деньгами, советниками и оборудованием, которое никого не убивает само по себе.

То есть они не стремились к большой войне, которая для США была на тот момент не нужна - при военном сценарии высока опасность поражения Украины и ее распада. Поэтому и серьезное оружие украинцам не продавали, чтоб не провоцировать Россию.

Правда, во время нынешней предвыборной кампании Байден обещал, что будет Украину вооружать.

"Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие", - заявил он в августе на День независимости Украины.

Что это было - реальные намерения или просто риторика, чтобы сбить обвинения Трампа, пока сказать трудно.

Но, если продолжить анализировать поведение тандема Обамы-Байдена, когда они были при власти, то увидим противоположные шаги.

Так, именно при Обаме Украина подписала Минские соглашения.

Учитывая вовлеченность американцев во внутренние дела страны, вряд ли Порошенко без их отмашки визировал бы этот документ. Мы помним из пленок Деркача, как Порошенко согласовывал с Байденом вопросы и менее высокого порядка. А один раз Джо даже отчитывал Петра за попытку украинских диверсий в Крыму.

Интересно, что уже после подписания Минска-2, в декабре 2015 года, Байден прибыл в Украину и с трибуны Рады говорил о федерализме. Он сначала заявил, что Украине нужно внести в конституцию децентрализацию. А после привел в пример США, которые благодаря федерализации смогли объединиться.

"Конституционная реформа, включающая в себя реформу судебной системы и децентрализацию, не угрожает вашему суверенитету, она усиливает его. Это важный шаг в построении новой сильной нации. Это важно для европейского будущего Украины. Этот вопрос федерализма является обстоятельством, которое едва не помешало нашему государству состояться. Автономные независимые штаты, определяющие собственные полицейские силы, собственную систему образования, собственное правительство в рамках единой конституции", - заявил вице-президент.

Намек тогда все поняли.

Это была попытка склонить Раду принять во втором чтении изменения в Конституцию касательно особого статуса Донбасса, которые как раз в этом время обсуждались.

Но после того как во время голосования в первом чтении 31 августа 2015 года националисты устроили кровавую бойню под Радой, многие депутаты (и, в первую очередь, Народный фронт) не хотели голосовать за второе чтение.

Собственно, к ним и обращался Байден в своей речи, побуждая их все-таки проголосовать.

Порошенко, к слову, прокомментировал слова Байдена в тот же день так: "Это был не только месседж по поддержке Минских договоренностей... Но и месседж о необходимости имплементации всех пунктов Минских соглашений Украиной. Мне очень важно, чтобы это услышали и народные депутаты, и общественность".

Параллельно в это же время проявляла большую активность по Минским соглашениям помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Она сейчас известна в памяти народной в основном благодаря истории с "печеньками на Майдане". Но были у нее и другие заботы.

В начале 2016 года она несколько раз встречалась с помощником президента России Владиславом Сурковым и проговаривала планы по реализации политической части Минских соглашений (тот самый особый статус).

Весной того же года она приезжала в Киев, где на встрече с лидерами фракций говорила о необходимости проголосовать за "минские" законы.

Впрочем, ее аргументы тогда не возымели действия на украинский парламент, который не хотел никакого особого статуса Донбасса. Да и Порошенко к тому времени уже переосмысливал свою стратегию к президентским выборам и все больше переориентировался на риторику партии войны.

А после прихода к власти Трампа реализация политической части Минских соглашений была и вовсе заморожена. На украинское направление в Вашингтоне пришел Волкер - известный ястреб в отношении Москвы.

К слову, недавно Нуланд приняла участие в киевском форуме по безопасности. И заявила, что после выборов в США нужно будет вернуться в работе над Минском-2.

"Я думаю, что мы должны начать серьезные переговоры относительно реализации Минских соглашений... Я надеюсь, что нас пригласят стать стороной этого процесса если и когда США вернутся к тому, чтобы рассматривать Украину как важный залог будущего демократии. Я надеюсь, что это произойдет после наших выборов в ноябре", - сказала Нуланд.

Экс-дипломат отметила, что не знает иного пути вывести Россию из Украины, чем тот документ, который президент РФ Путин сам подписал - то есть Минские соглашения.

То есть, если смотреть на ситуацию по Минским соглашениям, то во времена Обамы-Байдена, в отличие от времен Трампа, Вашингтон оказывал немалое давление на Киев для того, чтоб их начать реализовывать.

Будет ли эта линия продолжена сейчас, после возможной победы Байдена?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать какую стратегию реализовывал Вашингтон в отношении России во времена Обамы и, не исключено, будет реализовывать если президентом станет Байден.

Россия и Путин

Обама, как известно, начал свое президенство со знаменитой "перезагрузки" отношений с Россией, за что потом часто получал на орехи от республиканцев и, до появления в политике Трампа, если кого в Вашингтоне и считали "русским шпионом" так это Обаму.

Но смысл этой "перезагрузки" был вполне прикладной - тогда президентом России стал Дмитрий Медведев, а Путин ушел на должность премьера, но ходили упорные слухи, что это временно и он скоро вернется в Кремль.

Американцам этого сильно не хотелось и они решили всячески увеличивать политический вес Медведева, демонстрируя свое к нему расположение. Чтоб побудить его самому идти на второй срок в президенты и не передавать власть Путину.

Но, как известно, эта тактика не сработала и в 2012 году Путин вернулся во власть после чего "перезагрузка" была свернута и начала быстро нарастать напряженность.

Так, в пику Путину, Запад начал форсировано затягивать Януковича и Украину в Соглашение об ассоциации с ЕС. Путин вызов принял и включился в эту игру. В конце концов он Запад переиграл, убедив Януковича отказаться от Соглашения.

Ответом Запада на это стал Майдан и свержение Януковича. Путин на это ответил аннексией Крыма, ну а что дальше происходило всем хорошо известно.

Естественно, в это время отношения администрации Обамы и Кремля были крайне плохими, но Вашингтон, что важно, "красную черту" не переступал. По воспоминаниям украинских руководителей, в марте 2014 года именно американцы усиленно убеждали Киев не применять силу в Крыму. А затем приложили усилия к тому, чтоб активная фаза войны закончилась Минскими соглашениями.

При этом, летальное оружие, как писалось выше, не поставлялось. А самодеятельность Киева в плане проведения диверсионных операций в Крыму служила поводом для разборок на самом высоком уровне, которые устраивал лично Байден.

То есть администрация Обамы все время пыталась не доводить дело до большой войны.

Но что будет сейчас?

CNN уже опубликовала прогноз, что Байден восстановит отношения с союзниками по НАТО и "вселит страх в Кремль".

Многие эксперты также прогнозируют, что новая американская администрация, восстановив нарушенное Трампом единство западного мира, начнет атаку на Россию по всем направлениям, включая украинское.

В тоже время сигналы из команды Байдена, которые шли еще до выборов, дают несколько иное представление о возможной политике в отношении РФ.

В конце лета издание Politico опубликовало материал с предложениями экспертов и политиков, близких к Демпартии. Там красной нитью проходит мысль о том, что первым делом нужно снять угрозу войны с Россией и вернуть ее за стол переговоров.

Также они предлагают не разрывать военных соглашений с Россией, из которых, одно за другим, выходит Трамп. И вернуть практику времен "холодной войны", когда США и СССР обсуждали вместе все глобальные вопросы безопасности и устраняли наиболее серьезные угрозы.

Об Украине сказано следующее: нельзя признавать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Но и нельзя допустить, чтобы ситуация в стране дальше ухудшала отношения американцев с Россией. А для этого, по логике, нужно взять курс на снижение накала противостояния между Киевом и Москвой.

"Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой бы мы хотели ее видеть. Мы должны полностью использовать наши сильные стороны, но быть открытыми для дипломатии. Так мы сможем справиться с вызовом, который бросает Россия, и вывести наши отношения на более конструктивный путь", - делают вывод авторы.

А ключевой их вывод - необходимо сосредоточить внимание на адресных санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, приближающие к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов.

Также авторов доклада беспокоит, что усиление конфронтации России с Западом толкает Москву в сторону Китая, что невыгодно Америке.

Детальнее об их предложениях - в материале "Страны" Уменьшить санкции, начать диалог, иначе война. В США призвали пересмотреть отношения с Москвой.

Отметим, что его подписали видные функционеры и бывшие чиновники из демократической обоймы, которые, вполне вероятно, будут иметь влияние и на политику США при президентстве Байдена.

Источники "Страны" в экспертных кругах США полагают, что именно в духе этого доклада и будет перестраиваться американская политика в отношении России, а значит и по украинским темам с Россией связанным.

В команде Байдена считают, что бесконечно усиливать давление на РФ контрпродуктивно. Это вызывает лишь эффект внутренней мобилизации России и усиливает позиции Путина.

Как это случилось, например, в 2014 году, когда поддержанный Штатами майдан в Украине закончилось аннексией Крыма и затяжным конфликтом на Донбассе. И взлетом рейтинга Путина.

Поэтому демократы могут пойти на смягчение ряда позиций - в первую очередь, связанных с "горячими" конфликтными точками вроде Донбасса, которые потенциально могут перерасти в большую войну.

Вместо этого предлагается усиливать работу с российскими элитами и внутренней оппозицией, чтобы обеспечить трансформацию России в нужном американцам направлении. Чего будет трудно осуществить в условиях открыто агрессивной западной политики в отношении РФ.

У демократов указывают в качестве негативного примера жесткого подхода ситуацию с Ираном. После того как Трамп вышел из ядерной сделки и усилил давление на Тегеран позиции иранских либералов предельно ослабли, а консерваторов усилились.

Кроме того, очень важно, что у Демпартии руки на российском направлении будут развязаны. В отличие от Трампа, который не мог сделать ни одного шага в отношениях с Москвой без обвинений в работе на Кремль.

У Байдена такого ограничителя не будет. Что открывает двери для решения целого ряда вопросов между странами, которые не могли решиться при Трампе.

Например, при Трампе даже разговоры о снятии санкций были невозможны (его бы тут же обвинили в предательстве демократы). А вот при Байдене есть варианты. И этот рычаг американцы могут использовать для стимулирования изменения политики России.

Поэтому нельзя исключать, что будущая демократическая администрация может вернуться к вопросу компромиссного завершения конфликта на Донбассе, чтобы снять угрозу военного сценария. А также приглушив откровенно враждебные выпады от Украины.

Правда, не совсем понятно на каком компромиссе стороны могут сойтись. И сойдутся ли. Пока выглядит маловероятно, что украинские власти согласятся на внесение особого статуса в Конституцию, выборы после передачи контроля над границей и прочие шаги, которые требует Россия.

Удар по Коломойскому, усиление "соросят", конкуренция Порошенко и Зеленского

Возможная победа Байдена, уже вызвала оживление в среде сторонников Порошенко. Там предрекают скорый крах Зеленского и чуть ли не возвращение во власть Петра Алексеевича как давнего друга и знакомого Байдена.

Но так ли это на самом деле?

Безусловно, победа Байдена - это плохая новость для всех тех, кто помогал Трампу и Джулиани собирать на него компромат.

В первую очередь для Игоря Коломойского, с которым связывают, в частности, публикацию пленок Деркача и многие другие действия против Демпартии и ее сторонников в Украине. Против Коломойского и так уже расследуются в США уголовные дела, а после возможного ухода Трампа давление наверняка будет многократно усилено. В том числе и давление на украинские власти с требованием применить против олигарха максимально жесткие меры.

Учитывая влияние Коломойского на многих депутатов фракции "Слуга народа" это может усилить напряжение в его отношениях с Зеленским.

Но что касается Петра Порошенко, то ситуация для него с Байденом крайне неоднозначная.

С одной стороны у Порошенко есть глубокая история работы с экс-вице-президентом (что мы все слышали на пленках Деркача). С другой стороны - именно Порошенко руками экс-генпрокурора Юрия Луценко довел до отставки посла США Мари Йованович, поставленную еще при Обаме.

Более того, как следует из обнародованной переписки Луценко и помощника Джулиани Льва Парнаса, экс-генпрокурор обсуждал передачу компромата по Бурисме и прочие действия против Байдена с окружением Трампа. Причем делал это с ведома Порошенко, который тогда, перед выборами президента 2019 года, добивался встречи с Трампом и ради этого был готов на многое.

Вряд ли Байден и его окружение простит столько откровенную попытку предательства.

Что касается Зеленского, то к нему отношение у американцев также настороженное.

Во-первых, после публикации пленок Деркача президент Украины заявил, что они будут расследованы, а генпрокурора возбудила уголовное дело по факту возможного состава преступления со стороны Порошенко, а "слуги народа" даже собирались создать по этому поводу следственную комиссию в Раде. Правда, после внушения из Госдепа, Зе-команда очень быстро сдала назад, но осадочек, как говорят, остался.

Во-вторых, американцев смущают связи Зеленского с Коломойским.

В-третьих, несмотря на внешнюю лояльность опеке "соросят", Зе убрал от власти Рябошапку и Гончарука с их "командой реформаторов". Чего просили не делать послы "Большой семерки".

Также Банковая ведет ползучее наступление на антикоррупционные органы, подконтрольные американцам (суд признал Сытника коррупционером, Конституционный суд признал его назначение незаконным, также власть пытается избрать неподконтрольного американцам главу САП).

Наконец против Зеленского открыто интригует Порошенко и Ко, доказывая американцам, что президент и Ермак работают на Москву.

Видимо, чтоб перебить эти слухи Зеленский сейчас пытается доказать свою преданность линии Госдепа и будущему президенту.

Так, Байдена он поздравил даже раньше, чем Порошенко.

Его окружение распространяет слухи, что с Коломойским президент уже побил горшки окончательно и прекратил всякое общение.

После решения КСУ отменить антикоррупционные законы (которые принимались во времена Байдена и под его непосредственным кураторством) Зеленский не просто осудил их, но и предложил вообще разогнать Конституционный суд решением Рады. Что абсолютно незаконно. Но демонстрирует американцам верность "линии партии".

Правда, пока это все так и осталось словами: на деле Рада так и не сделала ни одной попытки стреножить судей. То есть не исключено, что Зеленский мог просто "заговаривать зубы" западным партнерам. Поэтому его лояльность еще будут проверять.

И в ближайшее время нас наверняка будет ждать беспощадная конкуренция между Порошенко и Зеленским за поддержку Байдена и его команды. И взаимные обвинения в работе на Кремль и на Трампа.

Но нужно понимать, что для команды Байдена и Зеленский, и Порошенко это чуждые силы.

Их ставленниками в Украине являются совсем другие люди.

Но прежде расскажем о том, кто будет заниматься у Байдена украинским направлениям.

Для самого экс-вице-президента оно, естественно, хорошо знакомо. И команда, которая занималась Украиной при Обаме-Байдене, сохранила, во-многом, влияние на ситуацию и при Трампе. Например, бывший заместитель посла США в Украине Джордж Кент, которого Деркач называл главным куратором "демократического лобби" и "соросят" в нашей стране, сейчас является заместителем помощника госсекретаря США.

Кроме того, еще летом журнал Foreign Policy опубликовал список неформальных советников Байдена по разным вопросам. В том числе украинскому. Особое внимание обращает на себя Майк Карпентер, экс-советник Байдена и бывший заместитель министра обороны Америки, который отвечал за российское и украинское направление.

Не исключено, что за них же он будет отвечать, если Байден станет президентом.

Украинской общественности Майк Карпентер известен как комментатор различных событий в 2016-2018 годах. Он выступал в защиту главы НАБУ Сытника от посягательств на него со стороны Порошенко и Луценко. Выражал озабоченность по поводу депортации Саакашвили. Троллил Луценко за отдых на Сейшелах. Комментировал обвинения в адрес Петра Порошенко в лоббировании интересов своих предприятий при военных закупках. То есть высказывался в духе повестки "соросят" того времени.

Сейчас Карпентер - директор Центра дипломатии и международной политики при Университете Пенсильвании.

Характерные заявления он сделал недавно на Киевском форуме по безопасности.

Среди прочего он дал понять, что сейчас Украине нужно бояться не столько войны с Россией, сколько ее попыток повлиять на внутреннюю политику страны.

"Предполагаю, Кремль мог прийти к выводу, что использование военной силы, которое доминировало в Грузии и Украине, на самом деле оказалось, хотя и тактически успешным, но стратегически - провальным", - отметил он.

"Кремль может постепенно осознавать, что его нарушение границ этих стран и военное вторжение на самом деле привело к антиколониальному движению и демократическому пробуждению в этих странах", - говорит Карпентер. И заявляет, что новая стратегия - использование "грязных денег" и "дезинформация".

Что в общем коррелирует с тем, о чем говорилось выше - риторику войны демократы планируют менять на информационное и политическое противостояние. Что помимо прочего может означать усиление давления на политические силы в Украине, которые американцы считают "пророссийскими" и их медиаресурсы.

То есть, главная опора и ставка команды Байдена в Украине это не Порошенко, и не Зеленский, а те, кого принято называть "соросятами" - люди, ориентированные на западные посольства и живущие на гранты. А также созданная еще при Байдене антикоррупционная вертикаль в лице НАБУ (и его главы Сытника), САП, Высшего антикоррупционного суда.

Поэтому самое очевидное последствие возможной победы Байдена - это давление американцев на украинскую власть с целью максимально вернуть во власть "соросят". Вплоть до возможной смены правительства или даже новых выборов парламента с целью завести туда крупную прозападную партию.

Однако ставка на "соросят" может завести в тупик американскую политику в отношении Украины. Крупному украинскому бизнесу (от Коломойского и Ахметова до Порошенко) и связанному с ним политикам "соросята" во власти не нужны. Крупный бизнес до сих пор контролирует большую часть парламента, силовых структур, судебную систему, имеет определяющее влияние на Офис президента. И они не хотят отдавать все эти рычаги влияния людям, которыми через их голову будет управлять Госдеп.

Поэтому ситуация управленческого клинча, в котором в последнее время находится Украина, усугубится. И это может свести на нет любые планы команды Байдена относительно нашей страны, фактически заморозив ту ситуацию, которую мы имеем сейчас.