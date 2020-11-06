Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за увольнения Александра Бабикова. Фото: Державне бюро розслідувань

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту увольнения первого заместителя главы Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Об этом сообщает Trelegram-канал "Политика Страны"

Бабикова на днях был уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева. Сам руководитель ГБР заявил, что причиной стал конфликт интересов "из-за того, кем он был до работы в Госбюро расследований". 

"Бабиков - человек Венедиктовой. Поэтому он сразу пошел к ней, написал заявление о преступлении и в максимально короткий срок оно было зарегистрировано (для сравнения - дела против Порошенко сейчас регистрируют только по решению суда)", - пишет Telegram-канал.

Теперь по факту увольнения Бабикова расследуется уголовное дело сразу по нескольким статьям УК (превышение полномочий, служебная подделка, незаконное увольнение, нарушение трудового законодательства). На допрос вызвано руководство ГБР, затребованы документы.

По факту увольнения Бабикова из ГБР открыто дело. Фото: Страна

По факту увольнения Бабикова из ГБР открыто дело. Фото: Страна

Напомним, 3 ноября глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что один из руководителей ГБР отказался готовить против него подозрение в госизмене по производству из-за сделки по покупке земли в Крыму, поэтому его 2 ноября уволили. Очевидно, он имел в виду Бабикова.

Также мы писали о том, что в апреле 2020 года в НАПК заявляли про конфликт интересов у Бабикова при расследованиях ГБР преступлений на Майдане. Речь шла о том, что Бабиков до назначения на должность в Госбюро расследований работал в адвокатской фирме, которая защищала Виктора Януковича, а ГБР ведет расследование ряда уголовных производств, где фигурантом является Янукович.

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