Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту увольнения первого заместителя главы Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Об этом сообщает Trelegram-канал "Политика Страны".

Бабикова на днях был уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева. Сам руководитель ГБР заявил, что причиной стал конфликт интересов "из-за того, кем он был до работы в Госбюро расследований".

"Бабиков - человек Венедиктовой. Поэтому он сразу пошел к ней, написал заявление о преступлении и в максимально короткий срок оно было зарегистрировано (для сравнения - дела против Порошенко сейчас регистрируют только по решению суда)", - пишет Telegram-канал.

Теперь по факту увольнения Бабикова расследуется уголовное дело сразу по нескольким статьям УК (превышение полномочий, служебная подделка, незаконное увольнение, нарушение трудового законодательства). На допрос вызвано руководство ГБР, затребованы документы.

Напомним, 3 ноября глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что один из руководителей ГБР отказался готовить против него подозрение в госизмене по производству из-за сделки по покупке земли в Крыму, поэтому его 2 ноября уволили. Очевидно, он имел в виду Бабикова.

Также мы писали о том, что в апреле 2020 года в НАПК заявляли про конфликт интересов у Бабикова при расследованиях ГБР преступлений на Майдане. Речь шла о том, что Бабиков до назначения на должность в Госбюро расследований работал в адвокатской фирме, которая защищала Виктора Януковича, а ГБР ведет расследование ряда уголовных производств, где фигурантом является Янукович.