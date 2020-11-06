Модераторы социальной сети Facebook заблокировали группу сторонников президента США Дональда Трампа, участники которой призывали к уличному насилию и утверждали, что Демократическая партия "ворует выборы" президента.

Об этом в пятницу, 6 ноября, информирует издание USA Today.

"В соответствии с особыми мерами, которые мы принимаем в течение этого периода повышенной напряженности, мы удалили группу "Остановите воровство", которая организовывала события в реальном мире", - говорится в заявлении соцсети.

"Группа была организована на основе принципов делегитимизации выборного процесса, и мы заметили тревожные призывы к насилию от некоторых членов сообщества", - добавил представители Facebook.

По данным журналистов, перед блокировкой в группе "Stop the Steal" ("Остановите воровство") в Facebook насчитывалось более 350 тысяч человек. Там было опубликовано около 7 тысяч постов всего за два дня. Участники сообщества организовывали протесты против подсчета голосов в ключевых штатах, утверждая, что кандидат от Демократической партии Джо Байден "ворует голоса".

Модераторам социальной сети не сразу удалось заметить призывы к насилию в группе, однако через некоторое время Центр по борьбе с разжиганием ненависти в сети показал скриншот одной из публикаций, в которой говорилось: "Ни одна из сторон не признает поражения. Время чистить оружие, время выходить на улицы".

Руководство социальной сети заявило, что продолжит следить за незаконной активностью на своей платформе. По данным сотрудников Facebook, в четверг, 5 ноября, появились подобные сообщества, которые стремительно набирали популярность. В тот же день социальная сеть заблокировала использование хэштега "Остановите воровство". Его использовал как Трамп, так и его сторонники.

За день до этого хэштег появился в твите главы штаба Трампа Билла Степьена, в котором он призывал американцев сообщать о нарушениях и мошенничестве в ходе президентских выборов.

Напомним, несмотря на последние неутешительные для действующего главы государства данные с избирательных участков ключевых штатов, Трамп утверждает, что "легко побеждает" на выборах, если подсчитать "легальные голоса" избирателей.

"Страна" ведет обновляемый репортаж подсчета голосов на президентских выборах в США.