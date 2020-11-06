Причиной смерти знаменитого юмориста и сатирика Михаила Жванецкого стал возраст и болезни. Об этом заявил представитель писателя и артиста Олег Сташкевич, передает 360.

"Неизвестно, когда будут похороны. Причина - возраст, болезни, никакой другой причины нет", - сказал Сташкевич.

По словам сатирика Семена Альтова, в последнее время Жванецкий плохо ходил. Он добавил, что юморист выходил на сцену, когда ему уже было более 80 лет, при этом собирал залы по 4 тысячи человек.

"Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений – наверное, лишившись этого кислорода... Возможно, именно это и приблизило конец", - предположил Альтов.

Другой юморист и народный артист РСФСР Евгений Петросян вспоминает Михаила Жванецкого, как удивительного исполнителя.

"Жванецкий - это человек-эпоха. Великий остроумец, мыслитель, философ, писатель, исполнитель. Он без преувеличения титан своего жанра, первооткрыватель, ярчайший стилист, он удивительный совершенно исполнитель, которому нет аналогов", – сказал Петросян.

Напомним, в пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти 86-летнего сатирика Михаила Жванецкого. Из-за пандемии прощания с великим сатириком не будет.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого и назвал себя его поклонником.

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