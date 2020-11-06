Церемонии прощания с сатириком Михаилом Жванецким, который умер 6 ноября в возрасте 86 лет, не будет из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича сообщает РИА Новости.

"Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе", - сказал Сташкевич.

По словам представителя артиста, причиной смерти Жванецкого стали его болезни.

Напомним, "Страна" писала о том, что мы будем помнить о сатирике Михаиле Жванецком.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на смерть Жванецкого и назвал себя его поклонником.

Кроме того мы публиковали самые известные цитаты Михаила Жванецкого.