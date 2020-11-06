С 9 ноября в Украине вводятся ограничения работы ресторанов, массовых мероприятий из-за отнесения почти всей территории к "оранжевой зоне" эпидемической опасности.



Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"С понедельника с 00:00 часов на территории всей страны, кроме тех территорий, где установлен "красный уровень", будет действовать "оранжевый уровень" эпидопасности. Будут запрещены проведение массовых мероприятий более 20 человек, перевозки общественным транспортом людей больше, чем позволяет техническая конструкция относительно посадочных мест", - зявил он.

Также во всех заведениях торговли можно будет принимать не более 1 посетителя на 10 кв. м.

"Рестораны и кафе могут работать только на вынос, а также с заполненностью не более 50% посадочных мест", - добавил Ляшко.

Так, запрещается работа ночных клубов и дискотек, а также вывоз детей на отдых.

Предусматривается ограничение плановых госпитализаций и операций, разрешая только неотложные вмешательства.



Ляшко о новых ограничениях с 01:00.



Ранее "Страна" сообщала, что за сутки в столице коронавирусом заразились почти 1 000 человек. Больше всего новых случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 154, в Деснянском - 144 и 127 случаев - в Дарницком районе.



Также напомним, что в стране впервые сразу две области стали полностью "красными" от коронавируса. Так, в "красную зону" попали 13 областных центров.