Лидеры стран "Нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии - проведут переговоры в формате видеоконференции в пятницу, 13 ноября.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на КПВВ "Счастье" в Луганской области в пятницу, 6 ноября.

"Мы надеемся, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована. И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - заявил глава государства.

Он также добавил, что хоть на данный момент на Донбассе и действует режим прекращения огня, обстрелы украинских позиций продолжаются.

"Вы знаете, режим тишины сохраняется уже 103 дня, но к сожалению есть выстрелы и мои соболезнования всем семьям которые потеряли наших героев. Есть три боевых жертвы, к сожалению", - отметил Зеленский.

Слова Зеленского о видеоконференции - с 03:39. Видео: Facebook/Офіс Президента України

Напомним, во время недавнего общения с Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за то, чтобы встреча "Нормандской четверки" на уровне глав государств состоялись как можно быстрее.

Также мы писали, что на днях глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук озвучил план Киева по урегулированию ситуации на Донбассе, в соответствии с которым Украина хочет провести выборы на неподконтрольном Донбассе 31 марта 2021 года. При этом этот план не предусматривает особого статуса для Донбасса. А контроль над границей Киев предлагает передать Украине и ОБСЕ до проведения выборов.

В Кремле новое предложение Киева по Донбассу назвали противоречащим Минским соглашениям. Будут ли стороны обсуждать "план Кравчука" в ходе видеоконференции 13 ноября пока неизвестно.