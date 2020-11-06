38-летнюю жительницу Чернигова на отдыхе в Сочи обокрали на 165 тысяч рублей (более 60 тысяч гривен). Злоумышленники обчистили ее банковскую карту, которую нашли под чехлом забытого украинкой на набережной iPhone 8.

Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи, сообщает "Новая Кубань".

Уточняется, что пропажу смартфона туристка обнаружила только в отеле. Она сразу позвонила на горячую линию банка и узнала, что с ее счета уже снята крупная сумма в разных банкоматах города. Злоумышленники сделали это за 10-15 минут, пока карта не была заблокирована.

Украинка написала заявление в полицию, и сотрудники, проверив банкоматы, задержали трех жителей Сочи в возрасте 20, 27 и 31 года. У мужчин изъяли часть денег и вернули их пострадавшей. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о краже. Теперь каждому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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