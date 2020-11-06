В США третьи сутки продолжается подсчет голосов после выборов президента. Кандидату от демократов Джо Байдену до победу нужно еще всего шесть голосов, но в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили, что вопрос о победе на выборах еще не закрыт.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

После того, как ряд американских СМИ сообщили, что Байден опережает Трампа в ключевых "колеблющихся" штатах - Джорджии и Пенсильвании, в предвыборном штабе Трампа заявили, что вопрос о победе на президентских выборах еще не закрыт.

"Эти выборы еще не закончились", - цитируют издания США Трампа.

Также сообщается, что данные результаты еще далеки от того, чтобы быть итоговыми. А прогноз о том, что Байден победит, основывается на результатах в четырех штатах.

Позиция и планы предвыборного штаба Дональда Трампа на счет четырех основных штатов такие:

Джорджия - будет пересчет и победа.

Пенсильвания - наших наблюдателей не пускали на участки.

Невада - тысячи голосов отданы незаконно.

Аризона - там точно выиграем, расчеты о победе Байдена сомнительны.

Напомним, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выходит вперёд в штате Пенсильвания. Разрыв с его соперником - республиканцем Дональдом Трампом составляет 0,1%.

Также сообщалось, что Байден перехватил у Трампа Джорджию. Разрыв между Байденом и Трампом составлял 917 голосов. Подсчитано 99% бюллетеней.