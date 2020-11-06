Перед дракой с народным депутатом Гео Леросом, обвиняемый в коррупции Александр Юрченко был замечен рядом со "слугой народа" Николаем Тищенко. Лерос считает, что именно киевский ресторатор дал указание Юрченко устроить потасовку.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 6 ноября.

"Так это ты мне устроил, Коля? В следующий раз не посылай свою шестерку, а приходи сам. Я только о тебе начинаю забывать, так ты сразу напоминаешь, что до сих пор на свободе. Исправлюсь!", - заявил Лерос.

Депутат опубликовал фотографии, на которых видно, как Тищенко общался с Юрченко и "записывал на свой телефон то же видео, где нардеп-взяточник рассказывает, как я (Лерос - Ред.) на него напал".

"Николай, тебя и твою киевскую мафию вместе с Комарницким и Холодовым буду возить мордой по ссанине", - выступил с угрозами Лерос.

Также нардеп выразил возмущение касательно того, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме", но тот все еще на свободе.

Напомним, Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало его на взятку и грозит ли ему тюрьма. Сам нардеп не признает свою вину. Вскоре фракция "слуг" исключила из своих рядов из-за этого скандала. Гео Лероса же исключили из фракции "Слуги народа" после того, как он с трибуны Рады раскритиковал президента Зеленского.

Лерос неоднократно вступал в конфликт с Тищенко, публикуя записи разговоров с голосами, похожими на "слугу народа" и Дениса Комарницкого. Нардеп утверждает, что они обсуждали коррупционные схемы и готовящееся на него нападение.

В четверг, 5 ноября, в сети появилось видео драки между Леросом и Юрченко в кулуарах Верховной Рады.