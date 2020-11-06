В субботу, 7 ноября, на Родину доставят тело умершего весной на станции "Академик Вернадский" Василия Омеляновича.



Об этом сообщает национальный антарктический научный центр Украины в своем Facebook.

"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020г. Еще раз выражаем соболезнования родным и друзьям погибшего!", - написали на официальной страничке в соцсети научного центра.

Так, 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" покончил жизнь самоубийством участник 25-й Украинской антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович. Из-за карантинных мер, введенных по всему миру, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.

Омелянович родился в 1985 году. Проживал в г.Малин Житомирской области. Был участником 16-й, 18-й, 20-й и 23-й Украинских антарктических экспедиций.



Ранее "Страна" сообщала, что раньше Антарктида была покрыта тропическими лесами. Члены полярной экспедиции PS104 смогли пробурить скважину в поперечном шельфе на западе ледника Пайн-Айленд Антарктиде. Они извлекли отложения мелового периода. Проанализировав, они пришли к выводу, что раньше там были тропики.



Также напомним, что в Антарктиде ученые нашли летающих кровососов, которых там быть не должно. Начальник экспедиции отметил, что уже начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.