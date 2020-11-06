В пятницу, 6 ноября, Совет стран Европейского союза ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к демонстрантам.

Об этом сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на официальный документ.

Так, Евросоюз официально ввел санкции в отношении Лукашенко, его сына, его пресс-секретаря Натальи Эйсмант, главы его администрации Игоря Сергяенко, главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля и 10 других белорусских чиновников. Они не смогут въехать в страны ЕС, а их активы будут заморожены.

Напомним, что еще 12 октября Евросоюз принял решение о введении санкций против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также сообщалось, что санкции против 40 белорусских чиновников Евросоюз ввел еще в начале октбря. Но тогда в их списке еще не было Лукашенко.