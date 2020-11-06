Все соседствующие с Украиной страны, кроме Молдовы, Беларуси и Российской Федерации, находятся в красной зоне по Covid-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на пятницу, 6 ноября.

В красную зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (275,2). Всего - 46 стран.

Из ближайших соседей Украины в красной зоне Словакия (608,6 на 100 тысяч населения), Польша (624 на 100 тысяч населения), Румыния (391,4 на 100 тысяч населения) и Венгрия (437 на 100 тысяч).

Среди стран красной зоны также Бельгия, Чехия, Швейцария, Словения, Франция, Черногория, Нидерланды, Грузия, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Болгария, США, Швеция.

В перечень стран зеленой зоны включены, в частности, Германия, Кипр, Греция, Израиль, Канада, Норвегия, Индия, Турция и Египет.

Из ближайших соседей Украины в зеленую зону входят Беларусь (134,1 на 100 тысяч), РФ (168,7 на 100 тысяч) и Молдова (240,3 на 100 тысяч)

Ранее "Страна" писала о том, что Киев и еще четыре облцентра через неделю войдут в красную зону карантина.

Также мы сообщали, что в Украине впервые сразу две области стали полностью красными от коронавируса.