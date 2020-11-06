Пандемия коронавируса является напоминанием о важности укрепления системы здравоохранения, о коллапсе которой заявили в Германии. Так, человечеству необходимо немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.



Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения на своем сайте.



"Мы должны уже сейчас принять меры по обеспечению готовности к следующей пандемии", - сообщается в материале.



Так, в организации подчеркнули, что на протяжении последнего года страны с надежной инфраструктурой в области здравоохранения смогли принять оперативные меры по сдерживанию распространения вируса.

"Мир может победить Covid-19 с помощью науки, решений и солидарности", - отметили в ВОЗ.

Там также напомнили, что впервые мир сплотился вокруг разработок необходимых вакцин, средств диагностики и лечения, а также обеспечение их доступности для всех стран на основе соблюдения принципа справедливости.

"Человечество не должно отступать от достижения важнейших целей в области здравоохранения, ведь пандемия Covid-19 служит напоминанием, что здоровье - это основа социальной, экономической и политической стабильности".



Ранее "Страна" сообщала, что Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве с ВОЗ. Мероприятие прошло в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что борьба с коронавирусом не мешает "внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения".

Также напомним, что в ВОЗ назвали общенациональный карантин самой крайней мерой в борьбе с Covid-19. Так, всеобщий режим изоляции поможет пресечь распространение Covid-19 и разгрузить систему здравоохранения, однако чреват огромным ущербом для экономики.





