Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос анонсировал борьбу с "пятой колонной" внутри Украины, которая представлена различными компаниями и организациями, продвигающими идеологию "русского мира".

Об этом он заявил во время презентации отчета Восточной правозащитной группы (ВПГ) "Международные лоббисты НВФ "ЛНР" и "ДНР" в пятницу, 6 ноября,

"Та гибридная война, которую ведет РФ (против Украины - Ред.) в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана ("Оранжевой революции" в 2004 году - Ред.)", - отметил заместитель секретаря СНБО.

Кривонос также выразил надежду, что в ближайшее время ведомство проведет анализ и работу по представителям "пятой колонны" внутри Украины. По его словам, к началу войны на Донбассе Россия имела в поле своего влияния более 200 различных организаций и компаний, которые продвигали ценности "русского мира" в Украине.

"На протяжении войны часть из них (представителей "пятой колонны" - Ред.) была убрана, но влияние продолжается, и это очень часто такие "невинные" организации на уровне сторонников русской литературы, памяти каких-то русских писателей, но эти месседжи постепенно проклевываются. В 2005 году развитие донского казачества на территории Украины было минимальным, а затем эта идея с помощью "пятой колонны" начала продвигаться внутри нашей страны, проводилась огромная работа, вкладывались средства, и РФ воспользовалась этим в 2014 году, когда участие тех самых "казаков" в Крыму и на Донбассе давало определенный результат", - заявил Кривонос

Замсекретаря СНБО заявил, что в будущем "мы сможем представить существующие организации, которые под видом военно-патриотического воспитания, юношеских клубов, которые якобы проводят нужную работу, но, между тем, мы видим, что те ценности, которые в этих организациях воспитывают, не являются украинскими, а сугубо антиукраинскими, они работают, и работают с нашим подрастающим поколением, и это огромная угроза для нашей страны". По мнению Кривоноса, на данном этапе государство не занимается вопросом патриотического воспитания молодежи.

"Если мы не работаем с собственными детьми, с ними работают другие. Что мы получаем? Через 10-15 лет вырастет поколение с другими ценностями... В приграничных областях российские каналы абсолютно спокойно принимаются телевизорами бабушек, дедушек, остального населения, а украинские каналы имеют ограниченные способности, и государство должно этому уделить огромное внимание. Поскольку в результате такой мягкой информационной экспансии через 5-10 лет снова могут появиться так называемые "харьковская народная республика" или "сумская народная республика", так как форматирование восприятия информации нашим народом приведет к тому, что ценности Украины сменятся ценностями России, и не обращать внимание на это сейчас - это большая ошибка", - сказал он Кривонос.

Видео: YouTube/ Інтерфакс-Україна

Напомним, ранее замсекретаря СНБО заявлял, что украинским военным необходимо подготовиться к "силовому освобождению территорий Донбасса". Также ему принадлежит инициатива создания частной армии, в рядах которой могли бы служить ветераны АТО.

Также "Страна" сообщала, что в аппарате Совета национальной безопасности и обороны разработали проект указа президента о создании Центра противодействия гибридным угрозам. В чем будет заключаться его работа в ведомстве не уточнили.