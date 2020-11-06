Президент Украины Владимир Зеленский, сам в прошлом артист комического жанра, выразил сочувствие всем, кто знал Михаила Жванецкго, известного писателя и сатирика, который умер сегодня, 6 ноября.

Об этом президент написал на в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский сказал, что он один из пылких поклонников Жванецкого и считает, что его сатира стала для многих мудростью. Он выразил сочувствие все кто любил и знал сатирика.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал президент.

Напомним, что около месяца назад, в октябре 2020, 86-лентний Жванецкий решил покинуть как сцену так и экраны телевизоров. О причинах такого решения он не рассказал.

Также российская певица Алла Пугачева с печалью отреагировала на новость о смерти своего друга - Михаила Жванецкого.