Уже третьи сутки продолжается подсчет голосов после американских выборов президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден выходит вперёд в штате Пенсильвания. Разрыв с его соперником - республиканцем Дональдом Трампом составляет 0,1%.

Об этом стало известно после подсчетов голосов по почте. Всего подсчитано 98% голосов в штате. Победа в этом штате дает 20 выборщиков, необходимых для избрания президентом.

Отметим, Байден сейчас лидирует в трех штатах - Невада, Пенсильвания и Джорджия. В случае победы в любом одном он выиграет выборы президента США.

Напомним, в течение сегодняшнего дня в штате Пенсильвания исчезло 2% подсчитанных голосов, после того, как проблему устранили у обоих кандидатов изменилось количество голосов. После пересчета у Дональда Трампа добавилось 8 135 голосов избирателей, у кандидата от демократов Джо Байдена - плюс 36 576 голосов.

Также мы писали, что Секретная служба США готовится к важному заявлению Байдена. Там планируется выступление кандидата от демократов, который может уже сегодня, 6 ноября, заявить о своей победе.