Министр культуры Сюзанне Рааб и министр внутренних дел Карл Нехаммер заявили, что закроют ряд радикальных мечетей после исламистского теракта в Вене.



Об этом сообщает австрийское информационное агентство APA.

Так, эта мера обсуждалась при участии магометанского сообщества - с властями общался глава австрийского объединения мусульман (IGGÖ). В 350 австрийских мечетях в прошедшие дни прочли проповеди в память о жертвах нападения. Помимо этого, известно, что молодежные организации мусульман и иудеев проводили совместные встречи.



Ранее сообщалось, что после теракта в Вене полицейские задержали 14 человек. Среди них есть граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и России. Их возраст составляет от 18 до 26 лет.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 по московскому) у синагоги в центре города. Отмечалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других сейчас разыскивают.

Жертвами теракта стали четыре человека. Венский террорист действовал в одиночку. По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник - 20-летний уроженец Вены Куртин С.



Ранее "Страна" сообщала, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене. Вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани. В сообщении говорится, что Аль-Албани совершил теракт 2 ноября.



Также напомним, что Австрия ввела армию в столицу для защиты населения Вены после серии терактов. "Военное командование будет поддерживать полицию и антитеррористические подразделения в поисках террористов. Только что объявил министр внутренних дел в австрийских СМИ", - сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.