Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заболел Covid-19. Сегодня, 6 ноября, у него подтвердилась ковидная пневмония.

Об этом Сергей Борзов сообщил на своей странице в Facebook.

Глава ОГА сообщил, что сегодня компьютерная томография подтвердила у него ковидную пневмонию. Он добавил, что для коронавируса не имеет значения социальный статус и заразиться может каждый. И уточнил, что хоть и уходит на самоизоляцию, но не собирается изолироваться от дел Винницкой области.

"Пожалуйста, придерживайтесь правил карантина. Помните, что рядом с вами есть те, кто находится в зоне риска", - предостерег Борзов.

Напомним, что в пятницу, 6 ноября, Украину снова поделили на карантинные зоны. Киев попал в оранжевую, а желтой и зеленой зоны в стране не осталось.

Также сегодня, 6 ноября, на очередном заседании Верховной Рады ввели штрафы за неношение маски. Размер штрафа будет составлять 170-255 гривен с одного человека.