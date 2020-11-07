Пока на скандальных выборах в США уже четвертые сутки считают голоса, "Страна" узнала у американцев, что они думают об итогах голосования.

Спенсер Критчли, музыкальный продюсер, писатель, специалист по коммуникациям

Трамп своим недавним обращением о якобы махинациях на выборах, которое телеканалы прервали, попытался устроить переворот. Очевидно, все, что он сказал, было ложью. Он лжет ежедневно. Но это, пожалуй, самое опасное вранье, произнесенное им когда-либо.

Демократия не может существовать без доверия к результатам выборов и без последующей мирной передачи власти. Впервые в нашей истории у нас есть президент, который нападает на демократию, нападает на саму Америку. Это звучит гиперболично, но это не так. Это реальность гиперболическая.

Милорад Чорович, инженер-автомобилестроитель

Выборы украдены - это ясно. Трамп лидировал, а потом вдруг его обогнал Байден - после того как начались массовые бессовестные вбросы бюллетеней. Голосование по почте - это вообще сплошной обман в пользу демократов. И главное, что доказать что-то или пересмотреть результаты выборов вряд ли получится.

Трамп борется один против целой системы, которая сплотилась, чтобы ни за что не позволить ему войти в Белый дом на второй срок. Они костьми лягут, но не допустят переизбрания Трампа.

Сколько себя помню, пересчет бюллетеней на выборах не менял конечный результат, разве что на несколько сотен голосов. Придется принять результаты выборов, иначе может дойти и до гражданской войны, если поднимется народ.

Но в этот раз, конечно, фальсификации были просто масштабные. И это в США - стране, которая поучает весь мир, должна подавать пример демократии и честных выборов (теперь у Вашингтона на это нет никакого морального права).

Эти выборы доказали, что прежней Америки уже нет, а еще - страна разделена очень жестко. Среди моих друзей и знакомых многие рассорились даже внутри семей, если голосовали за разных кандидатов. Не припомню подобного "трэша", сколько живу.

Дженнифер Киммонс, предприниматель

Такого чтобы проигравший (а это, как всем очевидно, Трамп) не признает поражения и не поздравляет оппонента с победой, американцы не помнят. Это позор для США. Президенту нужно перестать позориться самому и походить нацию, тщетно пытаясь доказать свою правоту. Если бы выиграл он, наверняка, не кричал бы о фальсификациях.

Американцы за четыре года устали от Трампа, от его наглости, нахальства, тупых твиттов. От того, что весь мир над нами смеется.

Дай Бог, после его ухода страну перестанет трясти от протестов, ведь он разжигал расовую ненависть, все перевернул с ног на голову.

А если вдруг он попытается оспорить результаты, готова выйти на улицу и протестовать. Второго срока Трампа просто нельзя допустить. Считаю, что выборы прошли честно, а Байден обогнал Трампа предсказуемо - благодаря почтовому голосованию, которое предпочли сторонники демократов, и я в том числе.

Роберт Хельшер, сотрудник финансового холдинга

Не верю в результаты выборов, которые так нагло подтасованы на глазах у всей страны, и считаю, что нужно провести перевыборы. Хотя нет гарантии, что и на перевыборах не будет фальсификаций. Бунтовать не собираюсь, этим пусть занимаются сторонники "демов" и "сонного Джо", если им заняться нечем. У меня работа и семья, которую нужно кормить.

А вот сторонники Байдена еще будут локти кусать. Ведь в силу возраста править, во-первых, будет не он, а его вице-президентша Камала Харрис, которую за глаза называют стервой и Обамой в юбке (а при Обаме миллионы американцев выкинули из домов за долги). Она скорее всего будет оправдывать черный терроризм и вообще защищать меньшинства, при этом ущемляя большинство. И тогда есть риск, что народ просто возьмет оружие, выйдет на улицы и снесет всех этих горе-правителей. И они будут не рады, что перехватили власть у Трампа.

Еще одна опасность при Байдене - страну скоре всего закроют на тотальный карантин, экономика рухнет еще больше, вырастет армия безработных. Вот тогда все взмолятся, чтобы вернулся Трамп, при котором американцы стали жить лучше. И только этот проклятый коронавирус вкупе с протестами, которые разжигали демократы, обнулили его достижения.

Керри Эверетт, фотограф

Я голосовала за Байдена - но только чтобы не за Трампа, которого считаю посмешищем на посту президента.

А так я и от Байдена не в восторге, он во власти полвека, надо дать дорогу молодым. Ну это не смешно - человек не помнит имен родных, путается постоянно. "Парень" не может даже начать предложение, не заикаясь или не забыв, где он находится. Но ясно, что за него будет править верхушка Демпартии. Хотя лучше так, чем снова Трамп.

Самое опасное на этих выборах, что они сильно раскололи Америку. Многие готовы драться за "своего" кандидата. Ну еще и коронавирус, волнения на расовой почве - все это никуда не делось, общество на взводе. Сейчас хватит одной искры, чтобы поджечь Америку.

Крейг Дегганс, преподаватель

Прежней жизни уже не будет, любому победителю (Байдену или Трампу) придется что-то делать, как-то успокаивать половину страны, которая была против него. А протестные настроения никуда не делись, наоборот, агрессия растет. Америка в шаге от большого внутреннего конфликта, вот что страшно.

Я сам голосовал за Трампа, но что-то подсказывало, что он проиграет. Один в поле не воин, а против него выступила вся бюрократическая машина. Силовики, чиновники - против него.

Уверен, что были махинации, фальсификации. Хотя реальная картина действительно такова, что сторонников и противников Трампа 50 на 50, поэтому доказать преимущество очень трудно, там в отдельных штатах все в долях процентов решается.

Патрик Браун, журналист

У Трампа просто нет доказательств фальсификаций, он только мелет языком. Мало кто хочет признавать свое поражение. Но президент не должен терять лицо, он просто обязан достойно выйти из этой ситуации и передать власть мирно, иначе добром это не кончится.

Ему и в окружении говорят, что он проиграл, а он живет в каком-то своем выдуманном мире, в розовых очках. Неясно для чего цирк с пересчетами и судами, ведь это только укрепляет атмосферу ненависти и нетерпимости в обществе. Многие и без того накручены из-за коронавируса и безработицы, готовы протестовать против Трампа. Он, наверное, хочет, чтобы его вынесли из Белого дома. Почему так держится за кресло со своими миллиардами, непонятно.

Одного срока Трампа американцам хватило с головой. Хватит.

Норма Дюррелл, сотрудница инвестиционной компании

Из моих знакомых никто не верит, что эти выборы прошли честно. За Байдена всегда "находили" 100 тысяч голосов посреди ночи, пока все спят. Как мог Джо в Мичигане выйти вперед, когда Трамп побеждал в этом штате? Почему-то среди ночи пришла целая пачка бюллетеней, и все в основном за Байдена. В Висконсине все дополнительные бюллетени были за Байдена. Есть сотни видео с фальсификации, а демократы нагло врут, что доказательств нет.

Слишком много сомнений в достоверности результатов этих выборов. Я всю жизнь занимаюсь бухгалтерий и знаю, что если под сомнением правдивость цифр, то результаты - мусор.

Как мог победить человек, который всю предвыборную компанию не выходил из своего подвала и не проявлял никакого энтузиазма, который за полвека своей работы чиновником ничего не делал, а занимался демагогией и коррупцией, который связан с Китаем и которому давно пора на покой. Трамп тоже не молодой, но он такой живчик, каких еще поискать. А Байден, кажется, вот-вот развалится.

Против Трампа выступило "глубинное государство", государственная машина. Так устроена политическая система Америки, что президент часто мало что решает, а все решают элиты. Вот и решили избавиться от Трампа во что бы то ни стало.

Демократы действовали так нагло, так как уверены, что сторонники Трампа не будут устраивать беспорядков как фаны Байдена, которые любят протестовать, сжигать города и грабить. Но это может быть и заблуждением. Если самых ярых фанатов Трампа разозлить, они могут и за оружие взяться, среди них есть и безбашенные. Я не пойду на улицу драться за Трампа, хоть и его сторонница, но готова к мирным формам протеста.

А вообще это самые нечестные выборы в истории, и последующие гражданские волнения будут на совести Байдена и демократов.