Российская эстрадная певица Алла Пугачева с печалью отреагировала на новость о смерти своего друга - писателя и сатирика Михаила Жванецкого.

Соответствующий пост примадонна опубликовала в своем Instagram в пятницу, 6 ноября.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем", - написала артистка. Она назвала писателя гением и добавила, что он навсегда останется в ее сердце.

Напомним, в одном из интервью Жванецкий рассказывал, что его заставила взяться за перо элементарная нужда.

"У меня не было на трамвай. Я ходил через мост несколько километров, там дешевле была столовая", - рассказывает сатирик. Всю жизнь он выходит к зрителям с одним и тем же потрепанным портфелем, с ним еще его отец, участковый врач, ходил на вызовы. И даже сегодня Жванецкий не доверяет ни пишущим машинкам, ни компьютерам. "Я с налету зачеркиваю. Потом читаю зачеркнутое - и имею успех! Читаю не зачеркнутое - провал! Как первое впечатление от встречи с женщиной - самое главное", - говорил он.

В прошлом месяце, а именно 7 октября Жванецкий решил прекратить концертную деятельность и уйти как со сцены, так и с телевидения. О причинах такого решения он не рассказал.