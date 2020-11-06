В пятницу, 6 ноября, умер 86-летний писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Он является автором сотен сценок и миниатюр, ему удавалось придать мысли лаконичную и абсолютно завершенную форму.



В его зарисовках каждый узнает себя - хотя, возможно, нам этого и не очень хотелось бы. "Страна" собрала лучшие из них:

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?

Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.

Выпей, Мишастик, добейся любви без слов. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

На коньяке я могу выдать две-три мысли в час.

Одну остроту в десять минут.

На водке — три-четыре претензии к правительству и один вопрос к Думе: откуда они?

На сухом вине — до изжоги успеваю помрачнеть, очень скверно обо всех подумать.

На шампанском — несу чушь довольно далеко и долго.

Одну остроту в десять минут. На водке — три-четыре претензии к правительству и один вопрос к Думе: откуда они? На сухом вине — до изжоги успеваю помрачнеть, очень скверно обо всех подумать. На шампанском — несу чушь довольно далеко и долго. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.

Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.

Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!!!

Легкомыслие - это хорошее самочувствие на свой страх и риск

Легкомыслие - это хорошее самочувствие на свой страх и риск Трудно быть последней сукой — вечно кто-то пристраивается сзади!

Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать.

Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.

Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.

Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.

Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!

Ранее "Страна" сообщила, что сатирик Михаил Жванецкий решил покинуть сцену и уйти с экранов. На сцене он был еще со студенческих лет. Но о причинах такого решения он не рассказал. Возможно, оно было связано с преклонным возрастом юмориста, которому 6 марта исполнилось 86 лет.



Также напомним, что на 94-м году жизни умерла мать Федора Бондарчука. Она была известной советской актрисой. Наиболее известные роли – в фильмах "Отелло" (1955), "Я шагаю по Москве" (1963), "Война и мир" (1965-1966), "Зигзаг удачи" (1968) и др.