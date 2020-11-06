"Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка". Самые известные цитаты Михаила Жванецкого
В пятницу, 6 ноября, умер 86-летний писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Он является автором сотен сценок и миниатюр, ему удавалось придать мысли лаконичную и абсолютно завершенную форму.
В его зарисовках каждый узнает себя - хотя, возможно, нам этого и не очень хотелось бы. "Страна" собрала лучшие из них:
- Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
- Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
- Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
- В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?
Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
- На коньяке я могу выдать две-три мысли в час.
Одну остроту в десять минут.
На водке — три-четыре претензии к правительству и один вопрос к Думе: откуда они?
На сухом вине — до изжоги успеваю помрачнеть, очень скверно обо всех подумать.
На шампанском — несу чушь довольно далеко и долго.
- Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
- Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
- Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут
- Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
- Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.
- Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.
- Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
- Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.
- Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.
- Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.
- Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
- Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.
- Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
- Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!!!
Легкомыслие - это хорошее самочувствие на свой страх и риск
- Трудно быть последней сукой — вечно кто-то пристраивается сзади!
- Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать.
- Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.
- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
- Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.
- Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.
- Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
- Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
- Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.
- Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!
Ранее "Страна" сообщила, что сатирик Михаил Жванецкий решил покинуть сцену и уйти с экранов. На сцене он был еще со студенческих лет. Но о причинах такого решения он не рассказал. Возможно, оно было связано с преклонным возрастом юмориста, которому 6 марта исполнилось 86 лет.
Также напомним, что на 94-м году жизни умерла мать Федора Бондарчука. Она была известной советской актрисой. Наиболее известные роли – в фильмах "Отелло" (1955), "Я шагаю по Москве" (1963), "Война и мир" (1965-1966), "Зигзаг удачи" (1968) и др.