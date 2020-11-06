Сегодня, 6 ноября, в Краматорск (административный центр Донецкой области) прилетели главы дипломатических представительств Канады, Германии, Франции, Швеции, США и Великой Британии и руководители международных организаций, аккредитованных в Украине. На встрече говорили о ряде вопросов, которые возникли в Украине в результате вооруженного конфликта, а также о развитии Донецкой области.

Об этом сообщил донецкий губернатор Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Кириленко уточнил, что на встрече присутствовали: специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, Координатор системы ООН в Украине Осната Лубрани, посол Канады в Украине Лариса Галадза, посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, посол Франции в Украине Етьєнн де Понсен, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, временная поверенная США в Украине Кристина Квин, заместитель посла Великой Британии в Украине Николас Гаррокс и заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорем Яременком.

По словам донецкого губернатора, во время встречи с послами на обсуждение стоял не только вопросы, которые появились у Украины из-за вооруженного конфликта, но и о достижении страны в общем и Донецкой области в частности. О ее экономическом и туристическом потенциале.

"Главы дипломатических ведомств изложили заинтересованность в знакомстве с туристическим, историческим и экономическим потенциалом донецкой области. Искренне благодарю за постоянное внимание в Донбасс и Украину.", - написал Крилленко.

Напомним, что в "Донецкой Народной Республике" с визитом находится президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

Также Олеся Медведева рассказала как за год продвинулось дело журналиста Остапа Дроздова, который в эфире "5 канала" призвал лишить жителей Донбасса гражданских прав.