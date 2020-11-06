За прошедшие сутки в Румынии зафиксировали 9 714 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Правительство Румынии усилило карантинные ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19.



Об этом сообщает в пятницу, 6 ноября, информагентство Reuters.



Новые меры будут действовать с 9 ноября и продлятся как минимум 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5:00.



В сообщении говорится, что также закрываются все школы, граждане будут обязаны носить защитные маски на улице по всей стране.



Так, за прошедшие сутки в Румынии зафиксировали 9 714 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. В реанимациях находятся около 1000 пациентов.



Ранее "Страна" сообщала, что Румыния закрыла авиасообщение с Украиной и еще рядом стран "желтой" зоны эпидемиологической опасности в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.



Также напомним, что Чехия, Австрия и Польша установили новые коронавирусные антирекорды. Так, в Чехии 4 ноября зафиксировали 15 729, в Австрии за последние сутки - 7416 случаев и в Польше зафиксировано 27 143 подтвержденных случаев коронавируса.