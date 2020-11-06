Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, на следующей пленарной неделе (17-20 ноября).

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в пятницу, 6 ноября.

"Я думаю, что должны вернуться к вопросу законопроекта президента № 4288 о роспуске судей Конституционного суда. По процедуре мы это сможем сделать только на следующей пленарной неделе (она начнется 17 ноября - Ред.)", - сказал Корниенко.

Он добавил, что, для принятия законопроекта №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" есть достаточно много голосов.

Также он заявил, что народные депутаты, поддерживающие этот законопроект, продолжают убеждать своих коллег, что это важный элемент восстановления доверия к судопроизводству.

В то же время, как мы писали ранее, в украинском парламенте пока не приняли единодушного решения по данному законопроекту.

Также мы писали, что Совет судей назвал идею Зеленского уволить всех судей КСУ угрозой национальной безопасности.

Между тем, 2 ноября сам президент заявил, что готов пойти на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит законопроект о перезагрузке КС.