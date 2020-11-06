Рада может рассмотреть законопроект Зеленского по КСУ через две недели
Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, на следующей пленарной неделе (17-20 ноября).
Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в пятницу, 6 ноября.
"Я думаю, что должны вернуться к вопросу законопроекта президента № 4288 о роспуске судей Конституционного суда. По процедуре мы это сможем сделать только на следующей пленарной неделе (она начнется 17 ноября - Ред.)", - сказал Корниенко.
Он добавил, что, для принятия законопроекта №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" есть достаточно много голосов.
Также он заявил, что народные депутаты, поддерживающие этот законопроект, продолжают убеждать своих коллег, что это важный элемент восстановления доверия к судопроизводству.
В то же время, как мы писали ранее, в украинском парламенте пока не приняли единодушного решения по данному законопроекту.
Также мы писали, что Совет судей назвал идею Зеленского уволить всех судей КСУ угрозой национальной безопасности.
Между тем, 2 ноября сам президент заявил, что готов пойти на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит законопроект о перезагрузке КС.