В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти 86-летнего сатирика Михаила Жванецкого.

Об этом ряду российских СМИ сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Около месяца назад он объявил о прекращении публичных выступлений.

Год назад у Жванецкого обнаружили рак предстательной железы. Лечить это заболевание он из Одессы поехал в Россию и находился в больнице при Управделами президента РФ.

Сатирик во время лечения чувствовал себя хорошо, гуглял, постельного режима у него не было, сообщали СМИ в январе 2020 года.

Стало ли это причиной смерти Михаила Жванецкого - пока неизвестно.

Жванецкий впервые попал на большую сцену в 1964 году - когда Аркадий Райкин пригласил его в свой театр заведовать литературной частью. С тех пор он стал автором сотен сценок и миниатюр. Позже он начал читать свои произведения со сцены и таким образом сделал еще и "сольную" карьеру.

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