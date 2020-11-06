В ближайшее время в Украину поступит два млн быстрых тестов на коронавирус, правительство рассматривает возможность применить словацкую модель массового тестирования. Но использоваться такая модель будет в городах "красной зоны".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады 6 ноября.

По словам премьера быстрые тесты на коронавирус дают результат в течение 15 минут-одного часа, но их точность не такая высокая как у ПЦР-тестов или ИФА-тестирования.

"Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", - рассказал Шмыгаль.

Также он уточнил, что такие тесты помогут определить заразившихся и максимально изолировать их и такая технология может использоваться в отдельных городах, которые попали в красную зону карантина. Также он добавил, что Кабинет министров уже проводил консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

Напомним, что уже известны результаты беспрецедентного тестирования на коронавирус в Словакии. Тесты сдала примерно половина населения страны, и у 1% выявлен коронавирус.

Также сообщалось, что Словакия проведет второй раунд общенационального массового тестирования на коронавирус 7 ноября. На сегодняшний день 3,6 миллионов человек из 5,5 млн населения страны уже сдали тесты на антигены.