Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, отставка Владимира Путина запланирована на начало 2021 года. Кремлевские наблюдатели заявили, что недавние контрольные кадры показали, что у главы Кремля присутствуют симптомы болезни Паркинсона (медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы).

В Кремле уже отреагировали на публикацию британских журналистов, назвав ее "чушью".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин не собирается покидать пост.

"Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко попросил у Путина месторождение нефти в России.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что стоит спина к спине с Путиным и отстреливается от общих врагов.