Во втором туре выборов городского головы Николаева примут участие нынешний мэр города и кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич и кандидат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Владислав Чайка, голосование намечено на 22 ноября.



Об этом сообщает со ссылкой на Горизбирком издание "НикВести".



Николаевская городская территориальная избирательная комиссия в четверг, 5 ноября объявила результаты выборов мэра.

Так, согласно итоговому протоколу, кандидаты на должность николаевского мэра набрали:

Александр Сенкевич - 38654 голоса или 38,94%;

Владислав Чайка - 29095 голосов или 29,31%;

Татьяна Домбровская - 14248 голосов;

Николай Круглов - 7368 голосов;

Юрий Гранатуров - 5394 голоса;

Александр Садыков - 3537 голосов.

Таким образом, во второй тур выборов мэра в Николаеве, который состоится 22 ноября, проходят два кандидата: Александр Сенкевич (партия "Предложение"), который набрал 38,94% голосов; Владислав Чайка (ОПЗЖ), который набрал 29,31%.

Ранее "Страна" сообщала, что второй тур выборов мэра Одессы назначили на 15 ноября. Так, в него вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Николай Скорик.



Также напомним, что во Львове также назначили дату второго тура выборов. Там примут участие нынешний мэр Львова Андрей Садовый, который в первом туре 25 октября набрал 40,09% голосов, и бывший глава ЛОГА Олег Синютка - 31,1%.