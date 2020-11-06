Словакия проведет второй раунд общенационального массового тестирования на коронавирус в субботу, 7 ноября.

Об этом сообщает Aktuality.

Так, по состоянию на сегодняшний день, 6 ноября, 3,6 миллионов человек из 5,5 млн населения сдали тесты на антигены в минувшие выходные в рамках общенациональной кампании тестирования. В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.

По данным издания, тестирование повторно проведут 7 ноября примерно на половине территории страны в частности, в северной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Чехией. Именно там при первом раунде зафиксировали наибольшее количеством инфицированных Covid-19.

Правительство представляет повторное тестирование в этих зонах как способ выявления новых случаев как из-за распространения коронавируса, так и из-за возможных раньше неправильных результатов тестов на антигены.

Власти объяснили, что во втором раунде тестирования смогут участвовать и граждане, не имеющие сертификата первого раунда комплексного тестирования. С ним жители Словакии освобождаются от многих ограничений, введенных на фоне второй волны пандемии.

Напомним, ранее власти Словакии запретили свободно передвигаться гражданам без отрицательного результата теста на коронавирус.

Также мы писали, что Словакия на границе с Украиной решила тестировать всех въезжающих на антигены к Covid-19.