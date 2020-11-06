Действующий городской голова Запорожья Владимир Буряк вновь избран мэром города. В первом туре Буряк набрал почти 60% голосов.



Об этом сообщили со ссылкой на Запорожскую городскую территориальную избирательную комиссую "УКраинские новости".



Так, в сообщении говорится, что за Буряка отдали свои голоса 101 765 избирателей, или 59,99% проголосовавших в этом городе. За занявшего второе место Валерия Прозапаса от "Европейской солидарности" проголосовали 19 402 избирателей, или 11,39%".



Данные экзит-пола информируют, что в горсовет Запорожья проходят: Партия Владимира Буряка - 25,2%, "Слуга народа" - 18,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,8%, "Европейская солидарность" - 13,4% и политпартия "Новая политика" - 4,5%.



В областной совет проходят: Партия Владимира Буряка - 24,4%, "Слуга народа" - 19,6%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,5%, "Европейская солидарность" - 13,5% и политпартия "Новая политика" - 4,9%.



Ранее "Страна" писала, что сегодня озвучат окончательные результаты по выборам мэра Киева. Трансляция состоится на КГГА, на YouTube-канале КГГА и на официальном портале Киева. Место проведения: ул. Крещатик, 36, второй этаж, Колонный зал.



Также напомним, что победителем первого тура выборов мэра Борисполя оказался умерший от коронавируса глава города. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.