Офис генпрокурора допросил экс-главу Конституционного суда Украины (КС) Станислава Шевчука в качестве потерпевшего по делу о давлении на него со стороны других судей КС, которое привело к его отставке.

Это уголовное производство было закрыто Госбюро расследований (ГБР) спустя год следственных действий, в апреле 2020 года, однако на фоне кризиса с КС оно было возобновлено решением Офиса генпрокурора.

Так, речь идет о деле по статье 344 УК Украины (вмешательстве в деятельность государственного деятеля), которое было возбуждено ГБР еще в июле 2019 года.

Следователи разбирались в событиях, произошедших 14 мая, когда с Шевчука решением судей КС сняли мантию и автоматически лишили поста главы суда.

"Следователями ГБР осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту использования судьями Конституционного суда Украины своего служебного положения для осуществления давления на Главу Конституционного суда, направленного на привлечение последнего к дисциплинарной ответственности и с целью препятствования выполнения им своих служебных обязанностей", - заявили тогда "Стране" в ГБР.

Однако дело это фактически не расследовалось и в апреле 2020 года было закрыто. Но после начала нынешнего скандала с КС о нем вспомнили и решением Офиса генпрокурора расследование было возобновлено. Вчера Шевчука допросили как потерпевшего в генпрокуратуре, после чего будет решаться куда направить дело для расследования – в ГБР или в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Если расследование дела все-таки начнется по сути, то потенциальным подозреваемым в нем может стать нынешний глава КС (Александр) Тупицкий, а также ряд близких к нему судей, которых Шевчук называет организаторами «переворота» в суде 14 мая 2019 года", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

По данным источников "Страны", в Офисе президента как один из вариантов борьбы с нынешним составом КС рассматривают восстановление Шевчука в должности главы суда. Хотя Шевчук и проиграл кассацию в Верховном суде по своему восстановлению, шансы реализовать этот план ОП есть.

Осенью 2019 года окружной суд Киева восстановил Шевчука в должности. Апелляция потом это решение отменила. Тем не менее, в декабре прошлого года прошло голосование в КС о восстановлении Шевчука на посту главы суда. И 9 судей проголосовали за. Тупицкий объявил, что решение должно приниматься 12 голосами и потому его отложили как непринятое. Но у команды Шевчука иная точка зрения на этот вопрос. И они считают, что 9 голосов достаточно для восстановления.

"В условиях нынешней юридической войны это также может быть использовано как аргумент для того, чтоб противники КС (тот же Офис президента) заявили, что на самом деле главой суда является Шевчук, а не Тупицкий. Что еще более прочно заблокирует работу суда", - проанализировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 27 октября КС принял решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации. В ответ на это президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.

Уже 5 ноября стало известно, что КС не может продолжать свою работу, ввиду того, что четверо судей отказались участвовать в заседаниях. Причиной послужило обнародование их коллегой Сергеем Сасом проекта решения суда по земельной реформе.