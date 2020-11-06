В своих социальных сетях украинцы предпочитают использовать русский, а не украинский язык. Только 16% контента соцсетях опубликовано на украинском.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы".

Так, согласно исследованиям, употребление украинского языка в социальных сетях очень низкое. Только каждый шестой пост написан на украинском, то есть 16% - украинский язык, 84% - русский. Среди личных аккаунтов пользователей соотношение еще больше отличается 7% контента написано на украинском языке, а 93% - русский, среди аккаунтов организаций ситуация примерно такая же - 15% информации на украинском языке, 85% на русском.

В украинском сегмент российских соцсетей обстановка обстоит так: TikTok российский язык составляет 63,9%, а украинский – 36,1%; в Facebook российский язык составляет 73,1%, а украинский – 26,9%; в Twitter российский язык составляет 78,8%, а украинский – 21,2%; в Instagram российский язык составляет 86,7%, а украинский – 13,3%; в YouTube российский язык составляет 96,8%, а украинский – 3,2%.

"Украинские сегменты российских социальных сетей прогнозируемо является наиболее русифицированными, но и на YouTube так же критически мало украинского контента. Facebook остается наиболее украинизированной сетью, если не считать TikTok, данные по которому наименее точны из-за малого количества постов", - уточняют в отчете.

Напомним, что уже с июля 2021 вступит в силу норма закона о том, что каждый претендент на кресло чиновника в Украине должен сдать экзамен на знание государственного языка.

А в том, почему украинские школьники продолжают говорить по-русски, не смотря на украинизацию и как предлагают с этим бороться разбиралась "Страна". Констатируется общеизвестный факт: на уроках преподавание ведется на украинском языке, а уже на переменах ребята переходят на русский. Так же, как и учителя, после выхода с уроков и при общении с родителями.