Пять областных центров - Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон - балансируют на грани перехода в красную зону. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-брифинга по результатам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, передает "Интерфакс-Украина".

По словам замминистра, если динамика заболеваемости не изменится, то эти облцентры войдут в красную зону карантинных ограничений уже на следующей неделе.

Ляшко отметил, что на всей территории Украины установлен красный и оранжевый уровень эпидопасности.

"Будет запрещено проведение массовых мероприятий более 20 человек, перевозка общественным транспортом свыше посадочных мест, торговли с количеством посетителей более чем один на 10 кв. м. Рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполняемостью не более 50%. Запрет на проведение дискотек и работы ночных клубов. Ограничения на плановые госпитализации. Запрещен выезд детей на оздоровление и отдых, а также посещение учреждений соцзащиты",- сказал он.

"К красному уровню дополнительно отнесено 198 административных единиц с 23 областей, что на 86 больше чем на предыдущей недели. В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к красному уровню в связи с тем, что у них пять дней подряд загруженность коек превышает 75%. Также к красному уровню добавились два областных центра – Краматорск и Запорожье", - добавил Ляшко.

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