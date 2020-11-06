Еврокомиссия заявила, что страны ЕС вправе получить российскую или китайскую вакцину. Так, самой комиссией ранее предполагалось, что вакцину от Covid-19 создать не удастся никогда.



Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 ноября.



Так, по данным Европейской комиссии это будет возможно только "в экстренных случаях, на ограниченный срок и для собственного использования".



Ранее "Страна" сообщала, что решил экстренный саммит Евросоюза по коронавирусу. Так, было принято решение о введение "новых и очень продолжительных санитарных мер". Например, закрытие границ и перезагрузка всего сектора здравоохранения.



Также сообщалось, что в Чехии начали делать туры за российской вакциной от коронавируса. Стоимость такого "тура" обойдется желающим протестировать на себе этот препарат в 30 000 крон (почти 37 000 грн по курсу).