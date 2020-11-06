В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красную зону" попали 13 областных центров.

Новое деление вступит в силу уже с понедельника, 9 ноября.

Об этом сообщил в своем Тelegram-канале министр Кабинетов министра Украины Олег Немчинов.

Так, в "красной" зоне с понедельника:

Ужгород;

Запорожье;

Ивано-Франковск;

Николаев;

Ровно;

Сумы;

Харьков;

Хмельницкий;

Черновцы;

Чернигов;

Житомир;

Полтава

Краматорск.

Также Полтавская и Житомирская области полностью отнесены в "красной" карантинной зоне.

Напомним, сегодня власти Украины озвучили новое деление на карантинные зоны. "Зеленой" и "желтой" зон в нашей стране больше не осталось. Киев вошел в "оранжевую" зону. Подробнее о зонировании можно почитать в нашем материале.

Также мы писали, что в Украине уже со следующей недели планируют ввести карантин выходного дня.