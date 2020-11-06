Киев остался в "оранжевой" зоне. Фото: "Страна"

В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красную зону" попали 13 областных центров.

Новое деление вступит в силу уже с понедельника, 9 ноября.

Об этом сообщил в своем Тelegram-канале министр Кабинетов министра Украины Олег Немчинов.

Так, в "красной" зоне с понедельника:

  • Ужгород;
  • Запорожье;
  • Ивано-Франковск;
  • Николаев;
  • Ровно;
  • Сумы;
  • Харьков;
  • Хмельницкий;
  • Черновцы;
  • Чернигов;
  • Житомир;
  • Полтава
  • Краматорск.

Также Полтавская и Житомирская области полностью отнесены в "красной" карантинной зоне.

 

Напомним, сегодня власти Украины озвучили новое деление на карантинные зоны. "Зеленой" и "желтой" зон в нашей стране больше не осталось. Киев вошел в "оранжевую" зону. Подробнее о зонировании можно почитать в нашем материале.

Также мы писали, что в Украине уже со следующей недели планируют ввести карантин выходного дня.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.