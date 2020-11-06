В Украине впервые сразу две области стали полностью "красными" от коронавируса
В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красную зону" попали 13 областных центров.
Новое деление вступит в силу уже с понедельника, 9 ноября.
Об этом сообщил в своем Тelegram-канале министр Кабинетов министра Украины Олег Немчинов.
Так, в "красной" зоне с понедельника:
- Ужгород;
- Запорожье;
- Ивано-Франковск;
- Николаев;
- Ровно;
- Сумы;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Чернигов;
- Житомир;
- Полтава
- Краматорск.
Также Полтавская и Житомирская области полностью отнесены в "красной" карантинной зоне.
Напомним, сегодня власти Украины озвучили новое деление на карантинные зоны. "Зеленой" и "желтой" зон в нашей стране больше не осталось. Киев вошел в "оранжевую" зону. Подробнее о зонировании можно почитать в нашем материале.
Также мы писали, что в Украине уже со следующей недели планируют ввести карантин выходного дня.