Европейский банк реконструкции и развития приостановил финансирование ремонта Одесской трассы из-за подозрения в фальсификации результата тендера, в которой победила турецкая фирма Onur Taahhut.

Об этом говорится в письме ЕБРР, которое находится в распоряжении "Страны".

В прошлом году ЕБРР и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделили кредит в рамках проекта "Паневропейские коридоры" на ремонт участка Одесской трассы (дорога M-05, км 87-128).

В международном тендере под надзором ЕБРР победила турецкая Onur Taahhut, которая входит в группу дорожных компаний "Онур". С ней 20 января этого года был подписан контракт на общую сумму 65,032 млн евро.

После тендера ЕБРР и ЕИБ провели собственное расследование и заподозрили махинации с результатами тендера.

В письме сказано, что компания "Онур" внесла изменения в свое тендерное предложение после граничной даты подачи предложений, заменив одну страницу в электронном и печатном формате своего предложения. В результате подлога тендерное предложение компании "Онур" оказалось самым низким, и компания получила контракт на строительство.

"Как следствие, статус тендерного предложения компании "Онур" было повышено со второго соответствующего предложения с самой низкой ценой до победительного предложения с самой низкой ценой, и она получила контракт", - сказано в письме ЕБРР.

Более того, в ЕБРР подозревают, что к этому причастны сотрудники "Укравтодора" и его дочернего предприятия "Укрдоринвест" (в письме упоминаются Анна Юрченко и Ирина Кучерук, а также Елена Криворучко, Артур Аблов, Алексей Климчук и Борис Пономаренко) и требует их отстранить.

О результатах расследования ЕБРР проинформировал Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Укравтодор и Европейский инвестиционный банк.

Также в письме дается понять, что финансирование проектов "Укравтодора", в котором участвуют сотрудники, подозреваемые в махинациях, будет остановлено.

"В свете этих подозрений, ЕБРР должен принять защитные меры для обеспечения целостности всех текущих и будущих процессов закупок, которые финансируются ЕБРР, в том числе исполнения текущих контрактов с финансированием ЕБРР.

Поэтому до тех пор, пока этот вопрос не будет решён в пользу требований ЕБРР и ЕИБ, первый не желает продолжать сотрудничество с госпожой Юрченко и госпожой Кучерук. К тому же ЕБРР не желает дальнейшего развития любых проектов, тендеров или контрактов, которые финансируются ЕБРР, в которых госпожа Юрченко или госпожа Кучерук принимают участие, в том числе как члены любых проектных комитетов. Мы просим Вас немедленно назначить других сотрудников "Укравтодора" контактными лицами для проектов ЕБРР", - говорится в письме.

"Страна" обратилась за комментарием в "Укравтодор", однако там ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что договор с ЕБРР запрещает разглашать информацию об этом тендере. Мы также обратились за комментариями в ЕБРР, однако ответа на момент публикации еще не получили. Мы готовы опубликовать его в любой момент.

Группа компаний "Онур" строит и ремонтируют автодороги в Украине еще с середины "нулевых" годов, а в последние годы "Онур" стабильно входит в тройку лидеров среди подрядчиков "Укравтодора".

Так, с 2017 года по апрель 2020 года, по данным системы Prozorro, ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" выиграла подряды на сумму 20,23 млрд грн, а представительство "Онур" в Украине - на 17,39 млрд грн. То есть, всего за три с лишним лет - 37,62 млрд грн. Один из последних проектов "Онур" - строительство Запорожского моста и ремонт участка дороги от Северодонецка до Станицы Луганской.

Учредителями столичной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион – это двоюродный брат жены Эмре Караахметоглу, который является топ-менеджером "Онура". Руководителем "Онур Конструкцион Интернешнл" с 2007 года является Йылдыз Бирол.

Отметим, что о компании "Онур" неоднократно упоминал президент Владимир Зеленский. Например, в 2019 году он призвал во время своей поездки в Днепропетровскую область привлечь эту турецкую компанию к строительству дороги.

Компанию "Онур" отдельно выделяют и в пресс-релизах на сайте президента Украины.

Любопытно, что концерты "95 квартала" в Турции в прошлом проходили в гостинице, принадлежащей "Онур".

Команда проекта впервые посетила отель "Онур" - Hilton Dalaman Sarıgerme, - в мае 2017 года.

Кроме того, по информации СМИ, щебень для строительных компаний "Онура" поставляет компания "Брэкстон", связанная с соратником президента нардепом от "Слуги народа" Юрием Корявченковым, известным телезрителям как "Юзик" из "Квартала 95".