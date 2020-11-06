Освобожденный итальянским апелляционным судом украинский военнослужащий Виталий Маркив, который 4 ноября вернулся из Италии в Киев, продолжит службу в батальоне Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого.

Об этом пишет "OBOZREVATEL" со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что Виталий Маркив, которого оправдал Миланский апелляционный суд, все еще числится в батальоне Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого в Киеве и после отпуска снова вернется к службе. Но когда точно это произойдет пока не известно.

Напомним, что в июле 2019 года, по итогам рассмотрения дела, суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. А 3 ноября 2020 апелляционный суд итальянского города Милан освободил его. С него были сняты обвинения в убийстве журналиста Андреа Рокелли и переводчика Андрея Миронова. Почему суд отменил приговор Маркива за убийство журналиста, как и почему его освободил и какие аргументы были у обвинения разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Виталий Маркив хочет продолжить военную карьеру в Украине и даже допускает возможность когда-нибудь вернуться в Италию. По его словам, зло на итальянцев он не держит.