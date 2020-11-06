В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада не смогла назначить судью Конституционного суда Украины по своей квоте.



Об этом сообщается во время заседания.



Верховная Рада заслушала короткие обращения четырех кандидатов: Юрия Павленко (выдвинула "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Ольги Боднар-Петровской ("Батькивщина"), Николая Серого ("Европейская солидарность") и Натали Денисенко ("Голос").



Сначала депутаты провели открытое рейтинговое голосование, а затем должны были утвердить кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Павленко не голосовал из-законфликта интересов.



Ольга Боднар-Петровская набрала 126 голосов, Наталья Денисенко - 38, Юрий Павленко - 154, Николай Серый - 97.

Однако в финальном голосовании за лидера рейтингового голосования Павленко отдали голоса лишь 100 парламентариев.

После провального голосования спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ.

На провал голосования отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"На самом деле это изначально была авантюра представителя президента в КСУ Фёдора Вениславского, который хотел протянуть своих людей.

Но в этом деле поддержки ни у кого не нашел.

Противники нынешнего состава КСУ заподозрили, что новые судьи разблокируют работу Конституционного суда и что это такой договорняк (кто-то запустил слух, что Вениславский ведёт закулисные переговоры с Тупицким, а потому Офис президента не дал отмашку на голосование).

А сторонники КСУ в Вениславском уже давно видят врага.

По итогу людей Вениславского даже не поставили на голосование, выставив лишь кандидатов от оппозиционных фракций. И их также закономерно прокатили, так как у "слуг" была уверенность, что они разблокируют работу КСУ", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины назвал Конституционный суд Украины "судом кенгуру". Также по словам Зеленского, были начаты расследования в отношении людей, которые действовали незаконно от имени "корыстных интересов известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств", чтобы уничтожить украинские антикоррупционные органы.



Также напомним, что Зеленский не может разогнать КСУ. Так, Верховная Рада не только не приняла президентский проект об увольнении судей КС, но даже не рассматривала – причем не только в зале, но даже на заседании комитета, несмотря на то, что в нем (как и в остальных комитетах) преобладают "слуги народа".