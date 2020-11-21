21 ноября православные отмечают день памяти святого архангела Михаила - одного из самых почитаемых в христианстве. Обладатели этого имени отмечают сегодня именины. В народе праздник называют Михайлов день.

Характер и значение имени Михаил

Древнееврейское имя "ми ка эл", которое переводится буквально как "кто как Бог" или богоподобный. Удача начинает сопутствовать обладателю имени в зрелом возрасте, ему мало что дается без труда. Обычно Михаил ведет обособленную жизнь, бывает ранимым и восприимчивым, не любит выделяться в толпе. Зато обладает даром провидца, отличается щедростью, интеллектом и мировоззрением, видит людей буквально насквозь и редко прощает предательство.

Чтобы счастье сопутствовало Мише ему нужно чаще прислушиваться к семье и правильно выбирать окружение. Наделенный в равной степени красотой и умом Миша может манипулировать людьми, используя эти качества. Впрочем, обычно Михаил - это верный друг, который любит принимать у себя дома гостей и стремится помогать людям. У Миши тщательный подход к выбору книг, одежды, профессии. Его даже можно упрекнуть в излишнем перфекционизме, но от этого маниакально добиваться совершенства он не перестанет.

Для обладателей имени семья всегда стоит на первом месте, однако же и увлеченность противоположным полом Михаилу свойственна. Он уважителен и галантен по отношению к женщинам.

Лучше всего карьера Михаила складывается в сфере философии, религии или истории.

Кто такой архангел Михаил

В православии Михаил считается самым главным из семи других архангелов. Его называют архистратигом (с греческого "главнокомандующий"), поскольку он возглавляет святое воинство Ангелов и Архангелов. Религиозная традиция приписывает архангелу Михаилу победу над сатаной и свержением нечисти. Его почитают как главного судью на Страшном суде и хранителя мира. Со временем его стали почитать как защитника душ умерших.

В христианстве принято считать, что вооруженный мечом архангел Михаил встречает души у входа во врата рая. Согласно преданию, херувиму была вверена душа Богородицы, перенесенная на небо.

Чаще всего в молитвах архангела Михаила просят об исцелении, о спасении народа во время эпидемий и наступлении мира, защите от врагов и злых людей.

21 ноября отмечают церковный праздник - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, когда чествуют ангелов и архангелов. Также 21 ноября в один день с Михаилом свои именины отмечают Павлы и Гавриилы.

Народные приметы и запреты

В народе праздник получил название Михайлов день. В старину крестьяне варили михайловское пиво и устраивали продолжительные пиры, которые могли оканчиваться только к началу Рождественского поста 28 ноября. В этот день старались оказать бескорыстную помощь нуждающимся, посвятить день благотворительности и примириться с другом. Считалось, что сегодня - день, когда каждому воздается по его заслугам.

Обращали внимание и на народные приметы - если в этот день был иней на траве и деревьях, то ждали снежную зиму, если стоял туман - ожидалась оттепель. Ясная погода говорила о трескучих морозах, а осадки в виде мокрого снега сулили дождливую весну. Сны, приснившиеся в ночь на День Михаила нельзя было рассказывать.

Среди запретов дня, которые остались с языческих времен, такие:

Нельзя мыть голову, чтобы не смыть ум;

Чтобы не прогневать архангела Михаила нельзя резать ножом, рубить топором, ткать, вязать;

Запрещалось ругаться и сквернословить. Лучше совсем не повышать голос и не спорить ни с кем.

Открытки и поздравления

С Днем ангела, наш Миша дорогой,

Пусть успех всегда будет с тобой,

Желаем всех целей достигать,

И любовь взаимную познать!

Пусть крепче будет здоровье, близкие друзья согревают сердце теплыми и добрыми поздравлениями, а Вселенная прислушивается ко всем твоим просьбам.

Мишенька, покоряй друзей харизмой,

Силой и крепостью тебя Бог наградил.

Оставайся сильным и остроумным,

Наш любимый друг, ты такой на всем свете один!

Бажаю яскравих злетів і перемог. Нехай на шляху не буде ніяких перепонів. Здоровим будь і хай поможе Бог своєму хороброму воєну і сину!

Пусть никогда сомнений на душе не будет, успех сопутствует тебе во всем. Пусть радость сердце согревает и здоровье с каждым днем крепчает.

Миша, пусть высшие силы наградят тебя счастьем и согреют любовью. Покоряй заветные вершины и прицельно стремись к достижению заветной мечты.

З Михайлом в дружбі бути -

Нам щирих справ від нього не забути.

В душі у нього є божественна іскра,

Ми зичимо багато щастя і добра.